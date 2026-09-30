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Città di Castello, cena di beneficenza per il Comitato “Daniele Chianelli”

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Sabato 3 ottobre al CVA di Trestina la nona edizione dell’iniziativa: l’intero incasso sarà devoluto alla ricerca e alla cura dei tumori

Torna a Città di Castello l’appuntamento con la solidarietà organizzato dal gruppo di volontari altotiberini del Comitato per la Vita “Daniele Chianelli”, associazione impegnata nella ricerca e nella cura di leucemie, linfomi e tumori di adulti e bambini.

La nona edizione della cena di beneficenza è in programma sabato 3 ottobre alle ore 20, al CVA di Trestina.

Il costo della cena è di 20 euro e l’intero incasso della serata sarà devoluto al Comitato per la Vita “Daniele Chianelli”, trasformando così la partecipazione dei presenti in un sostegno concreto alle attività dell’associazione.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare:

Sergio: 335 1236801
Maddalena: 338 1214049
Leggio: 333 1142082

È possibile inoltre rivolgersi al Bar Metano Santa Lucia.

Una serata che unisce convivialità e solidarietà e che, arrivata alla nona edizione, continua a sostenere il lavoro del Comitato “Chianelli” attraverso la partecipazione della comunità altotiberina.

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