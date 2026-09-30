Dal Liceo Plinio al Seattle Children’s Hospital: Lucia Pazzagli racconta agli studenti il suo percorso

La ricercatrice tifernate ha incontrato gli studenti del “Plinio il Giovane”, dove ha studiato prima di intraprendere una carriera nella ricerca scientifica internazionale

Aula magna gremita e studenti particolarmente attenti al Liceo “Plinio il Giovane” di Città di Castello, che ha ospitato la dottoressa Lucia Pazzagli, ex studentessa dell’istituto oggi Research Scientist al Seattle Children’s Hospital.

Pazzagli ha raccontato ai ragazzi il proprio percorso, dagli anni trascorsi sui banchi del “Plinio” fino all’attività di ricerca negli Stati Uniti, dove insieme al suo gruppo studia un vaccino pediatrico contro la malaria.

Un incontro nel quale la ricerca scientifica è stata soltanto uno degli aspetti affrontati. La dottoressa Pazzagli ha parlato soprattutto del percorso personale necessario per raggiungere i propri obiettivi, indicando in sacrificio, fatica, passione e impegno alcuni degli elementi fondamentali.

A questi ha aggiunto anche «un pizzico di follia», spiegando agli studenti come la capacità di credere nelle proprie idee e di mettersi in gioco possa accompagnare il percorso verso la realizzazione personale.

Un messaggio rivolto ai ragazzi anche sul piano dei valori: secondo Pazzagli, la soddisfazione personale può essere ancora più piena quando si mantiene uno sguardo “orizzontale”, orientato verso valori comuni e condivisi.

L’incontro ha rappresentato anche l’occasione per il Liceo di ritrovare una propria ex studentessa che ha costruito un percorso professionale nel campo della ricerca scientifica internazionale.

La scuola ha ringraziato la dottoressa Pazzagli per il tempo dedicato agli studenti e per aver condiviso la propria esperienza, sottolineando con orgoglio il valore del percorso umano e professionale costruito nel tempo.