Monterchi, dal 6 ottobre la 6Card sarà necessaria per aprire i contenitori stradali

Prosegue la distribuzione della tessera per l’accesso ai servizi di raccolta differenziata. Ancora possibile ritirarla in Comune
Prosegue a Monterchi la distribuzione della 6Card, la tessera che sarà necessaria, a partire da martedì 6 ottobre, per l’apertura dei contenitori stradali destinati alla raccolta dei rifiuti.
Il Comune ricorda agli utenti che per ritirare la tessera è necessario presentare il codice fiscale dell’intestatario della bolletta dei rifiuti e un documento di identità.
Qualora l’intestatario non possa presentarsi personalmente, sarà possibile incaricare una persona di fiducia attraverso una delega scritta.
La 6Card può essere ancora ritirata presso l’Ufficio Ragioneria del Comune di Monterchi, tutte le mattine dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13.
Dal 6 ottobre, quindi, la tessera diventerà indispensabile per poter accedere ai contenitori stradali e conferire correttamente i rifiuti.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito di Sei Toscana oppure contattare il numero verde 800 127 484.