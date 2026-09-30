Arezzo, furto in un’auto vicino al Pionta: arrestato un 31enne

Recuperati un tablet, un portafogli e alcuni vestiti. Denunciato per ricettazione un uomo di 43 anni che era con lui.

Il proprietario stava tornando alla propria auto quando si è accorto che mancavano alcuni oggetti. Poco prima, nei pressi del parco del Pionta, i carabinieri avevano fermato due uomini, trovando una borsa con un tablet, un portafogli e diversi capi d’abbigliamento. Gli accertamenti hanno permesso di collegare quanto recuperato al furto e hanno portato all’arresto di un 31enne e alla denuncia di un 43enne.

L’intervento è stato condotto dai militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Arezzo durante un servizio di controllo del territorio. Secondo quanto riferito dall’Arma, la perquisizione ha consentito di rinvenire anche una torcia, dei guanti e una forbice da elettricista.

Nel frattempo, il proprietario aveva raggiunto la vettura, parcheggiata in una strada vicina al parco, e confermato alla centrale operativa la mancanza di alcuni oggetti. Quando i carabinieri gli hanno mostrato quanto trovato, ha riconosciuto come propri i beni recuperati.

Il 31enne è stato arrestato in flagranza per furto su autovettura e violazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. In base alle prescrizioni della misura di prevenzione alla quale era sottoposto, in quel momento avrebbe dovuto trovarsi a casa. È stato quindi condotto nel carcere di Arezzo.

L’uomo di 43 anni che era con lui è stato invece denunciato a piede libero per ricettazione: secondo il comunicato, aveva con sé alcuni capi d’abbigliamento appartenenti alla vittima.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Arezzo, proseguono per verificare un eventuale coinvolgimento dei due in altri furti avvenuti nei giorni scorsi in città, in particolare nella zona del Pionta.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. Le responsabilità delle persone coinvolte dovranno essere accertate e vale la presunzione di innocenza fino a una sentenza definitiva.