Città di Castello, venerdì 2 ottobre chiuso il sottopassaggio di viale Moncenisio

Dalle 9.30 alle 11.30 stop al traffico nel quartiere La Tina per un intervento sulla condotta fognaria
Il sottopassaggio ferroviario di viale Moncenisio, nel quartiere La Tina di Città di Castello, sarà chiuso al traffico nella mattinata di venerdì 2 ottobre.
La chiusura è prevista dalle 9.30 alle 11.30, e comunque fino al termine dei lavori, per consentire un intervento di stasatura della condotta fognaria di scarico collegata alle griglie per la raccolta delle acque piovane presenti sulla carreggiata.
Il provvedimento è stato disposto con un’ordinanza del Comando della Polizia Locale di Città di Castello, per consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività programmate dal Servizio Viabilità del Comune.
Durante l’intervento il sottopassaggio sarà quindi completamente interdetto al traffico.