Giornalisti umbri, nuove opportunità professionali con il protocollo tra Ordine e Confindustria

Gli iscritti all’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria potranno inserire il proprio curriculum nella piattaforma Unimpiego per essere contattati dalle imprese associate

Una nuova opportunità professionale per i giornalisti iscritti all’Ordine dell’Umbria arriva dal protocollo d’intesa sottoscritto tra Ordine dei Giornalisti dell’Umbria e Confindustria Umbria.

L’accordo prevede infatti la possibilità, per i giornalisti interessati a sviluppare collaborazioni nel settore della comunicazione d’impresa, di inserire il proprio curriculum nella piattaforma Unimpiego Confindustria, la società del sistema Confindustria autorizzata all’intermediazione tra domanda e offerta di lavoro.

Il servizio potrà mettere in contatto i professionisti con le imprese associate a Confindustria o con raggruppamenti di aziende interessati ad avvalersi di giornalisti iscritti all’Ordine per le proprie attività di comunicazione.

Per candidarsi è necessario accedere alla piattaforma Unimpiego Confindustria e selezionare la sezione “Inserisci o aggiorna il tuo CV”. La registrazione richiede la scelta di username e password e consente successivamente di modificare e aggiornare il proprio profilo.

La password deve contenere almeno sei caratteri, una lettera maiuscola, una minuscola, un numero e un carattere non alfabetico.

Una volta registrati, i giornalisti potranno compilare online il proprio curriculum, inserendo i dati richiesti e allegando il file del CV. Particolare attenzione viene consigliata nella descrizione delle esperienze maturate nell’ambito della comunicazione, dell’attività giornalistica, dei rapporti con i media, della comunicazione digitale e social, istituzionale e d’impresa.

Durante la procedura sarà inoltre necessario prendere visione delle informazioni relative al trattamento dei dati personali ed esprimere gli eventuali consensi richiesti dalla piattaforma, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.

Completata la registrazione, il candidato dovrà comunicare l’avvenuto inserimento del curriculum a comunicazione@confindustria.umbria.it, indicando nell’oggetto “Protocollo Ordine Giornalisti Umbria – candidatura Unimpiego”.

Nel messaggio sarà sufficiente specificare di aver completato la registrazione sulla piattaforma nell’ambito del protocollo d’intesa tra Ordine dei Giornalisti dell’Umbria e Confindustria Umbria.

Il curriculum potrà essere aggiornato successivamente in qualsiasi momento, accedendo alla piattaforma con le proprie credenziali e utilizzando la funzione “Aggiorna il tuo CV” nella sezione dedicata ai candidati.

La sede territoriale di riferimento di Unimpiego Confindustria per l’Umbria è presso Confindustria Umbria, in via Palermo 80/A a Perugia.