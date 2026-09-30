Search
EventiToscana

Cortona, torna “Teatr’Arte”: dal 3 al 10 ottobre pittura, teatro e performance

Data:

Seconda edizione del progetto dell’Associazione culturale “Francesco Sandrelli”. In programma una mostra, due workshop, letture sceniche e una performance del maestro giapponese Kohei Ota

Torna a CortonaTeatr’Arte”, il progetto promosso dall’Associazione culturale Francesco Sandrelli con il patrocinio del Comune di Cortona, che dal 3 al 10 ottobre metterà in dialogo pittura, teatro, poesia e performance.

La seconda edizione prenderà il via sabato 3 ottobre, negli spazi dell’associazione di via della Repubblica 5 a Camucia, con l’inaugurazione del nuovo allestimento della mostra permanente dedicata alle opere pittoriche e poetiche di Francesco Sandrelli (1969-2023).

Il vernissage è previsto alle 17.30 e sarà curato dal giornalista culturale e curatore Marco Botti. La mostra resterà visitabile tutti i giorni durante la durata del progetto, dalle 16 alle 19, e successivamente su appuntamento o in occasione degli eventi della programmazione annuale.

Accanto alla mostra prenderà forma un percorso dedicato alle arti sceniche, con quattro giornate di workshop gratuite e aperte a tutti. Il 6 e 7 ottobre l’attrice, regista e formatrice teatrale Francesca Caprai condurrà “Il corpo che parla”, laboratorio dedicato al corpo, all’ascolto, alla relazione e all’espressione delle emozioni attraverso l’azione scenica.

L’8 e 9 ottobre sarà invece il regista teatrale e cinematografico Riccardo Vannuccini a proporre “Attore/Spaziotempo”, un percorso dedicato al rapporto tra ritmo, spazio e tempo e alla relazione dell’attore con lo spazio della scena.

Le attività si svolgeranno dalle 17 alle 19. La partecipazione è gratuita, ma è consigliata la prenotazione.

Venerdì 9 ottobre alle 19 spazio anche alle letture sceniche di poeti e autori vari, curate dalla Compagnia Il Cane Pezzato, in occasione del lancio del bookcrossing, il contenitore per lo scambio libero di libri donato all’associazione da Cautha ETS e realizzato da Oz Officine Zero.

A chiudere la seconda edizione di “Teatr’Arte”, sabato 10 ottobre alle 17.30, sarà la performance artistica “Kyōmei (Eco)” del maestro giapponese Kohei Ota. L’opera realizzata durante la performance resterà visitabile fino al 24 ottobre, su appuntamento.

Il progetto nasce con l’obiettivo di mettere in relazione linguaggi artistici differenti, dalla pittura alla poesia, dal teatro alla performance, coinvolgendo il pubblico non soltanto come spettatore ma come parte del percorso.

Per informazioni e prenotazioni: 347 166 2081associazionefrancescosandrelli@gmail.com.


Commenti
Previous article
Città di Castello, “AI AI AI La Fotografia”: l’intelligenza artificiale vista dagli autori
Next article
Subbuteo, Marco Perotti cerca il bis alla Coppa Italia: a Castiglione della Pescaia sfida nella categoria Cadetti

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Città di Castello, gli allievi della Bufalini restaurano il cancello dell’istituto

Redazione Redazione -
Gli studenti del corso GOL Saldatura hanno lavorato durante...

Città di Castello, distributori gratuiti di sacchetti per cani: la proposta di Minciotti

Redazione Redazione -
Il consigliere del Pd presenta una mozione per installare...

Città di Castello, venerdì 2 ottobre chiuso il sottopassaggio di viale Moncenisio

Redazione Redazione -
Dalle 9.30 alle 11.30 stop al traffico nel quartiere...

Città di Castello, Serena Mearelli fa centro alla prima gara: è sua la tenzone di Porta Santo Florido

Redazione Redazione -
Esordio da protagonista per la balestriera di Porta San...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Città di Castello, gli allievi della Bufalini restaurano il cancello dell’istituto

Città di Castello 0
Gli studenti del corso GOL Saldatura hanno lavorato durante...

© 2024 Primo Piano Notizie