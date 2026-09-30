Cortona, torna “Teatr’Arte”: dal 3 al 10 ottobre pittura, teatro e performance

Seconda edizione del progetto dell’Associazione culturale “Francesco Sandrelli”. In programma una mostra, due workshop, letture sceniche e una performance del maestro giapponese Kohei Ota

Torna a Cortona “Teatr’Arte”, il progetto promosso dall’Associazione culturale Francesco Sandrelli con il patrocinio del Comune di Cortona, che dal 3 al 10 ottobre metterà in dialogo pittura, teatro, poesia e performance.

La seconda edizione prenderà il via sabato 3 ottobre, negli spazi dell’associazione di via della Repubblica 5 a Camucia, con l’inaugurazione del nuovo allestimento della mostra permanente dedicata alle opere pittoriche e poetiche di Francesco Sandrelli (1969-2023).

Il vernissage è previsto alle 17.30 e sarà curato dal giornalista culturale e curatore Marco Botti. La mostra resterà visitabile tutti i giorni durante la durata del progetto, dalle 16 alle 19, e successivamente su appuntamento o in occasione degli eventi della programmazione annuale.

Accanto alla mostra prenderà forma un percorso dedicato alle arti sceniche, con quattro giornate di workshop gratuite e aperte a tutti. Il 6 e 7 ottobre l’attrice, regista e formatrice teatrale Francesca Caprai condurrà “Il corpo che parla”, laboratorio dedicato al corpo, all’ascolto, alla relazione e all’espressione delle emozioni attraverso l’azione scenica.

L’8 e 9 ottobre sarà invece il regista teatrale e cinematografico Riccardo Vannuccini a proporre “Attore/Spaziotempo”, un percorso dedicato al rapporto tra ritmo, spazio e tempo e alla relazione dell’attore con lo spazio della scena.

Le attività si svolgeranno dalle 17 alle 19. La partecipazione è gratuita, ma è consigliata la prenotazione.

Venerdì 9 ottobre alle 19 spazio anche alle letture sceniche di poeti e autori vari, curate dalla Compagnia Il Cane Pezzato, in occasione del lancio del bookcrossing, il contenitore per lo scambio libero di libri donato all’associazione da Cautha ETS e realizzato da Oz Officine Zero.

A chiudere la seconda edizione di “Teatr’Arte”, sabato 10 ottobre alle 17.30, sarà la performance artistica “Kyōmei (Eco)” del maestro giapponese Kohei Ota. L’opera realizzata durante la performance resterà visitabile fino al 24 ottobre, su appuntamento.

Il progetto nasce con l’obiettivo di mettere in relazione linguaggi artistici differenti, dalla pittura alla poesia, dal teatro alla performance, coinvolgendo il pubblico non soltanto come spettatore ma come parte del percorso.

Per informazioni e prenotazioni: 347 166 2081 – associazionefrancescosandrelli@gmail.com.



