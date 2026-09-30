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Città di Castello, “AI AI AI La Fotografia”: l’intelligenza artificiale vista dagli autori

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Giovedì 1° ottobre incontro gratuito del Centro Fotografico Tifernate sulla fotografia autoriale nell’era dell’AI

Il Centro Fotografico Tifernate organizza per giovedì 1° ottobre alle 21.15, nella propria sede al secondo piano di Palazzo Bufalini, in piazza Matteotti, l’incontro “AI AI AI La Fotografia”, dedicato al rapporto tra fotografia autoriale e intelligenza artificiale.

La serata, gratuita e aperta a tutti, anticipa la 25ª edizione del corso “Fotografiamo Insieme” e affronterà il tema dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel lavoro del fotografo.

L’incontro sceglie volutamente di non concentrarsi sulla generazione di immagini da zero, ma sugli strumenti che l’AI può offrire al fotografo per sviluppare il pensiero laterale e la progettualità autoriale.

Al centro rimane quindi il lavoro della persona: lo scatto, la visione e la capacità di costruire un progetto fotografico continuano a rappresentare il nucleo dell’esperienza autoriale.

A condurre l’incontro sarà Marco Milanesi, fotografo professionista.

Come già avvenuto nel precedente appuntamento “Dove va la Fotografia?”, non mancheranno ironia e qualche provocazione per affrontare un tema che sta rapidamente cambiando il modo di pensare e utilizzare la fotografia.


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