Città di Castello, lavori all’ex ospedale: modifiche alla viabilità fino al 30 settembre

Divieti di sosta e transito in alcune vie del centro per consentire la prosecuzione degli interventi di riparazione dopo il sisma del 2016

Proseguono i lavori avviati dalla Regione Umbria per la riparazione dei danni provocati dal terremoto del 2016 sull’immobile dell’ex ospedale di Città di Castello. Per consentire l’avanzamento dell’intervento, la Polizia Locale ha disposto alcune modifiche temporanee alla viabilità nell’area interessata.

Le disposizioni saranno in vigore fino alle ore 20 di mercoledì 30 settembre.

È vietata la sosta su entrambi i lati di via dei Casceri, nel tratto compreso tra viale Franchetti e l’immissione su pomerio San Florido.

Il divieto di sosta riguarda inoltre:

due stalli lungo pomerio San Florido, in prossimità dell’intersezione con via dei Casceri;

lungo pomerio San Florido, in prossimità dell’intersezione con via dei Casceri; due stalli in corrispondenza dell’intersezione con largo Muzi;

in corrispondenza dell’intersezione con largo Muzi; altri due stalli in via Borgo Farinario, all’intersezione con largo Monsignor Muzi.

È inoltre previsto il divieto di transito veicolare, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, in largo Monsignor Muzi, nel tratto compreso tra via Signorelli e l’intersezione con pomerio San Florido e via Borgo Farinario.

Per garantire percorsi alternativi, è stata disposta anche l’inversione del senso unico di marcia in via Signorelli, nel tratto compreso tra largo Monsignor Muzi e corso Vittorio Emanuele. La circolazione sarà quindi consentita in direzione di corso Vittorio Emanuele, con l’apposita segnaletica.

Le modifiche sono state adottate per consentire lo svolgimento dei lavori nell’area dell’ex ospedale, limitando per quanto possibile le interferenze con la viabilità cittadina.