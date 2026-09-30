Subbuteo, Marco Perotti cerca il bis alla Coppa Italia: a Castiglione della Pescaia sfida nella categoria Cadetti

Il giocatore ternano sarà in gara il 10 ottobre nell’individuale e l’11 ottobre nel torneo a squadre con il Subbuteo Club Castelfiorentino Firenze

La stagione 2026-2027 del Subbuteo Tradizionale entra nel vivo con la Coppa Italia FISCT, in programma il 10 e 11 ottobre 2026 a Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto.

La manifestazione, organizzata dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo in collaborazione con il Settore Nazionale Subbuteo OPES Italia, si svolgerà nella consueta cornice del Pala Casa Mora e vedrà arrivare giocatori e squadre da tutta Italia.

Tra i protagonisti ci sarà anche il ternano Marco Perotti, tesserato FISCT con il Subbuteo Club Castelfiorentino Firenze, che torna a Castiglione della Pescaia con un obiettivo preciso: provare a ripetere il successo conquistato pochi mesi fa nella categoria Cadetti.

Perotti aveva infatti vinto il torneo individuale Cadetti nell’edizione 2025-2026, disputata proprio a Castiglione della Pescaia nel maggio scorso. A distanza di circa sei mesi, il giocatore ternano proverà quindi a confermarsi nella stessa categoria, anche se l’obiettivo iniziale sarà quello di conquistare l’accesso al tabellone Master.

La competizione individuale è in programma sabato 10 ottobre, mentre domenica 11 Perotti tornerà al panno verde per il torneo a squadre, difendendo i colori del Subbuteo Club Castelfiorentino Firenze.

«Sto vivendo un buon momento di forma – racconta Perotti –. Gli ultimi tornei disputati ad agosto e settembre a Castelfiorentino e a Macerata hanno confermato sul panno verde dei buoni risultati. Mi sto allenando molto a Terni e a Roma per questa Coppa Italia».

L’obiettivo per il torneo individuale è chiaro: «Spero di qualificarmi al Tabellone Master. Se non ci riuscirò, cercherò di riconfermarmi per rivincere il tabellone Cadetti come a maggio scorso».

Per quanto riguarda la competizione a squadre, invece, Perotti vuole mettere la propria esperienza al servizio del club: «Darò il massimo per contribuire a raggiungere una buona posizione in classifica generale con il Subbuteo Club Castelfiorentino Firenze».

Il format della manifestazione prevede, sia per l’individuale sia per il torneo a squadre, la composizione di gironi da quattro, con sistema del “serpentone”. Al termine della fase eliminatoria, i primi due classificati accederanno al tabellone Master Gold, mentre gli altri confluiranno nei tabelloni Silver/Cadetti. Gli accoppiamenti della fase a eliminazione diretta seguiranno le linee guida FISTF in vigore.

Le partite saranno disputate su panni originali Subbuteo Astropitch anni ’80 e con porte in plastica Replay HW. Tutti gli incontri saranno arbitrati. Il calcio d’inizio delle due giornate è previsto indicativamente intorno alle 9.

Nell’edizione 2025-2026, il torneo individuale Master era stato vinto da Morgan Croce, mentre il Cadetti era andato proprio a Marco Perotti. Nel torneo a squadre, il tabellone Master era stato conquistato dal Subbuteo Club Sombrero San Miniato Pisa, mentre il Cadetti dal Subbuteo Papata Group Ponticino Arezzo.

Ora la sfida riparte da Castiglione della Pescaia, con Perotti pronto a difendere il titolo conquistato nella scorsa primavera e a misurarsi nuovamente con i migliori giocatori del circuito nazionale.