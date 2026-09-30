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Città di Castello, il 2 ottobre “Il giro delle quattro porte”: una passeggiata per Marco

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Partenza alle 19 dal Parco Ansa del Tevere. Il ricavato sarà destinato alla costruzione di un pozzo in Malawi

Una passeggiata per ricordare Marco Urbani e trasformare il ricordo in un gesto concreto di solidarietà. È questo lo spirito de “Il giro delle quattro porte”, iniziativa benefica in programma venerdì 2 ottobre 2026 a Città di Castello.

La partenza è fissata alle 19 dal Parco Ansa del Tevere, per una passeggiata che coinvolgerà la comunità tifernate attraverso le strade del centro storico.

L’iniziativa nasce nell’ambito del progetto “Un pozzo per Marco” e ha un obiettivo preciso: raccogliere fondi da destinare alla costruzione di un pozzo in Malawi.

L’intero ricavato della serata sarà infatti devoluto all’Associazione Sottosopra, che utilizzerà i fondi per contribuire alla realizzazione dell’opera in memoria di Marco.

Un appuntamento nel quale il cammino diventa occasione di incontro e condivisione, ma soprattutto un modo per trasformare un ricordo personale in un aiuto concreto per una comunità che ne ha bisogno.

La partecipazione è a offerta libera.

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