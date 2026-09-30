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Città di Castello, Serena Mearelli fa centro alla prima gara: è sua la tenzone di Porta Santo Florido

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Esordio da protagonista per la balestriera di Porta San Giacomo: 86 punti e una “buletta”. Il prossimo appuntamento l’11 ottobre con la tenzone di Porta Santa Maria

Una buletta al primo tiro e la piazza che esplode in un applauso. È stato un esordio da ricordare quello di Serena Mearelli, protagonista domenica 27 settembre della tenzone di Porta Santo Florido, disputata in piazza Gabriotti nell’ambito del Palio delle Quattro Porte.

Alla sua prima gara davanti al bersaglio, Serena Mearelli, balestriera di Porta San Giacomo, ha centrato il centro perfetto del bersaglio, conquistando 86 punti e la “buletta”, il tiro che vale il riconoscimento di balestriere di giornata.

Alle sue spalle, a pari merito con 85 punti, si sono classificati Cristian Gabrielli, di Porta Santa Maria, e Raffaele Ercolanelli, di Porta San Florido.

Terzo posto per Alessandra Paoloni, di Porta San Florido, con 83 punti.

La gara tra le Porte ha visto invece imporsi Porta San Giacomo, che ha totalizzato 283 punti.

Per Serena, dunque, una giornata particolare, iniziata con l’esordio e conclusa con il riconoscimento di balestriere di giornata. Un risultato che aggiunge un altro capitolo alla tradizione della rievocazione storica tifernate e al percorso del Palio delle Quattro Porte.

La stagione dei balestrieri non è però ancora conclusa. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 11 ottobre, quando sarà la volta dell’ultima tenzone dell’anno, quella di Porta Santa Maria.

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