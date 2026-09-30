Città di Castello, distributori gratuiti di sacchetti per cani: la proposta di Minciotti

Il consigliere del Pd presenta una mozione per installare anche cestini dedicati nelle aree verdi, nei percorsi pedonali e agli accessi del centro storico

Un servizio semplice per aiutare i proprietari di cani a rispettare le regole e, allo stesso tempo, migliorare decoro e pulizia degli spazi pubblici. È l’obiettivo della mozione presentata dal consigliere comunale Massimo Minciotti (Pd), che propone l’installazione a Città di Castello di distributori gratuiti di sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine, abbinati a contenitori dedicati.

«Raccogliere le deiezioni del proprio cane richiede pochi istanti e un sacchetto, e la maggior parte dei proprietari lo fa già, per senso civico e rispetto verso la città – sottolinea Minciotti –. Ma quando il sacchetto non c’è, o non si sa dove gettarlo, anche il proprietario più attento può trovarsi in difficoltà».

Secondo quanto riportato nella mozione, a Città di Castello risultavano circa 1.100 cani regolarmente censiti nell’anagrafe canina nel 2025. L’abbandono delle deiezioni su marciapiedi, aiuole, parchi e percorsi pubblici viene indicato come un problema di igiene e decoro urbano, oltre che come un possibile rischio di contaminazione per persone e altri animali.

La proposta parte quindi dalla necessità di affiancare ai controlli e alle sanzioni anche servizi, informazione e prevenzione.

Minciotti chiede di riproporre la sperimentazione dei distributori di sacchetti, già realizzata in passato, individuando i punti più strategici insieme agli uffici comunali e al gestore del servizio di igiene urbana. Tra le aree indicate ci sono parchi e aree verdi, percorsi pedonali e ciclabili e gli accessi al centro storico.

I sacchetti dovrebbero essere biodegradabili e compostabili, con riferimento alla norma UNI EN 13432, e disponibili gratuitamente per cittadini e visitatori. La mozione propone inoltre una segnaletica in italiano e inglese, con la possibilità di aggiungere il tedesco, considerando anche la presenza di turisti con animali al seguito.

Il sistema dovrebbe prevedere il rifornimento periodico dei distributori e lo svuotamento dei cestini da parte del gestore del servizio. Le risorse potrebbero essere individuate nel bilancio comunale, valutando anche eventuali sponsorizzazioni di operatori locali e contributi.

Tra le proposte figura inoltre la possibilità di distribuire kit gratuiti ai proprietari di cani attraverso i servizi veterinari, in occasione dell’iscrizione all’anagrafe canina.

La mozione prevede anche una campagna di informazione e sensibilizzazione, da realizzare attraverso diversi canali e con il coinvolgimento di veterinari, associazioni e volontari, oltre alla prosecuzione dei controlli della Polizia Locale nelle zone maggiormente critiche, privilegiando inizialmente informazione e prevenzione.

Infine, Minciotti chiede che, entro dodici mesi dall’eventuale installazione, il Consiglio comunale venga informato sui risultati della sperimentazione, attraverso dati relativi a sacchetti distribuiti, segnalazioni e costi, così da poter valutare l’eventuale estensione del servizio ad altre zone della città.