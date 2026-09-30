San Giustino, il municipio e Villa Magherini Graziani si illuminano per l’Ottobre Rosa

Dal 1° ottobre e per tutto il mese i due edifici saranno illuminati di rosa per richiamare l’attenzione sulla prevenzione del tumore al seno.



Il Palazzo Comunale di San Giustino e Villa Magherini Graziani si vestiranno di rosa a partire dal 1° ottobre. L’illuminazione resterà per tutto il mese, accompagnando la campagna internazionale dedicata alla prevenzione del tumore al seno e alla diagnosi precoce.



A darne notizia è l’Ufficio Cultura del Comune. Attraverso due luoghi riconoscibili del territorio, l’amministrazione vuole ricordare l’importanza di prendersi cura della propria salute e tenere alta l’attenzione sui controlli.

L’Ottobre Rosa nasce proprio per diffondere una maggiore consapevolezza, promuovere controlli regolari e far conoscere gli stili di vita che possono contribuire a ridurre il rischio di ammalarsi. Un mese nel quale la sensibilizzazione coinvolge istituzioni, strutture sanitarie e cittadini.



Per San Giustino, l’adesione passa dall’illuminazione dei due edifici: un gesto simbolico che il Comune propone come occasione di condivisione e partecipazione, per ricordare quanto contino la prevenzione e l’attenzione alla propria salute.