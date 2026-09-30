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Umbertide, Festa dei Nonni: un pomeriggio tra letture, tè e biscotti

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Domenica un appuntamento dedicato a nonni e nipotini nella Sala Soci Coop del Centro commerciale “Fratta”

In occasione della Festa dei Nonni, la Sezione Soci Coop Umbertide e il Gruppo Volontari Umbertide Odv, in collaborazione con l’associazione genitori “Insieme Per… Odv”, organizzano un pomeriggio dedicato a nonni e nipotini.

L’appuntamento si terrà nella Sala Soci Coop del Centro commerciale “Fratta” di Umbertide.

Il programma prenderà il via alle 16 con un momento dedicato ai più piccoli: sono previste letture per bambini fino a 6 anni, pensate per trascorrere insieme un pomeriggio all’insegna delle storie e della condivisione.

Alle 17.30, spazio invece a tè e biscotti per tutti, per concludere l’iniziativa in compagnia.

Un’occasione semplice per festeggiare il rapporto speciale tra nonni e nipoti, attraverso lettura, socialità e un momento conviviale aperto alle famiglie.

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