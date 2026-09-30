Umbertide, nuovo sportello multifunzionale al piano terra del Comune

Anagrafe, Protocollo e Polizia Locale riuniti in un unico punto per rendere più semplice l’accesso ai servizi comunali
Il Comune di Umbertide mette a disposizione dei cittadini un nuovo sportello multifunzionale al piano terra del Palazzo Comunale, in Piazza Matteotti, nei locali dell’ex sede dei Vigili.
Lo sportello riunirà Anagrafe, Protocollo e Polizia Locale, con l’obiettivo di rendere più semplice e diretto l’accesso a diversi servizi comunali.
Per l’Anagrafe gli orari saranno:
- lunedì: 9-13
- martedì: 15.30-17.30
- mercoledì: 9-13
- venerdì: 9-13
Il Protocollo sarà invece aperto:
- dal lunedì al venerdì: 9.30-12.30
- giovedì: anche 15.30-17.30
Per la Polizia Locale è prevista la presenza fissa allo sportello.
Tra i servizi disponibili ci saranno il rilascio delle carte d’identità elettroniche, le certificazioni anagrafiche, la protocollazione, il ritiro delle cartelle esattoriali, oltre all’autentica di firme e copie conformi.
Il nuovo punto di accesso nasce con l’obiettivo di avvicinare gli uffici comunali alle esigenze quotidiane dei cittadini, concentrando diversi servizi in uno spazio facilmente accessibile al piano terra del Palazzo Comunale.