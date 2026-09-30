Search
ArteCiternaCultura

Citerna, “Abracadabra alla scoperta di Rufus l’Artista”: una nuova mostra alla Sala degli Ammassi

Data:

Dal 3 ottobre al 7 gennaio 2027 un viaggio tra colori, texture e creatività nello spazio espositivo di Citerna

Citerna si prepara ad accogliere una nuova proposta dedicata all’arte contemporanea. Dal 3 ottobre 2026 al 7 gennaio 2027, la Sala degli Ammassi ospiterà la mostra “Abracadabra alla scoperta di Rufus l’Artista”.

Un percorso attraverso le opere di Rufus, costruito tra colori, texture e creatività, con l’obiettivo di accompagnare i visitatori alla scoperta del suo mondo artistico.

L’esposizione sarà allestita nella suggestiva cornice di Citerna e nasce con il patrocinio e il sostegno del Comune di Citerna e delle realtà economiche locali.

La mostra rappresenterà un nuovo appuntamento culturale per il borgo, invitando cittadini e visitatori a conoscere le opere dell’artista e a vivere uno spazio del centro storico attraverso un percorso dedicato all’arte e alla creatività.

Commenti
Previous article
Dal Liceo Plinio al Seattle Children’s Hospital: Lucia Pazzagli racconta agli studenti il suo percorso

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Dal Liceo Plinio al Seattle Children’s Hospital: Lucia Pazzagli racconta agli studenti il suo percorso

Redazione Redazione -
La ricercatrice tifernate ha incontrato gli studenti del “Plinio...

Umbertide, nuovo sportello multifunzionale al piano terra del Comune

Redazione Redazione -
Anagrafe, Protocollo e Polizia Locale riuniti in un unico...

Monterchi, dal 6 ottobre la 6Card sarà necessaria per aprire i contenitori stradali

Redazione Redazione -
Prosegue la distribuzione della tessera per l’accesso ai servizi...

San Giustino, il municipio e Villa Magherini Graziani si illuminano per l’Ottobre Rosa

Redazione Redazione -
Dal 1° ottobre e per tutto il mese i...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Dal Liceo Plinio al Seattle Children’s Hospital: Lucia Pazzagli racconta agli studenti il suo percorso

Città di Castello 0
La ricercatrice tifernate ha incontrato gli studenti del “Plinio...

© 2024 Primo Piano Notizie