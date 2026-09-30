Citerna, “Abracadabra alla scoperta di Rufus l’Artista”: una nuova mostra alla Sala degli Ammassi

Dal 3 ottobre al 7 gennaio 2027 un viaggio tra colori, texture e creatività nello spazio espositivo di Citerna

Citerna si prepara ad accogliere una nuova proposta dedicata all’arte contemporanea. Dal 3 ottobre 2026 al 7 gennaio 2027, la Sala degli Ammassi ospiterà la mostra “Abracadabra alla scoperta di Rufus l’Artista”.

Un percorso attraverso le opere di Rufus, costruito tra colori, texture e creatività, con l’obiettivo di accompagnare i visitatori alla scoperta del suo mondo artistico.

L’esposizione sarà allestita nella suggestiva cornice di Citerna e nasce con il patrocinio e il sostegno del Comune di Citerna e delle realtà economiche locali.

La mostra rappresenterà un nuovo appuntamento culturale per il borgo, invitando cittadini e visitatori a conoscere le opere dell’artista e a vivere uno spazio del centro storico attraverso un percorso dedicato all’arte e alla creatività.