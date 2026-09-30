Search
Anteprima sportIn evidenzaTelevaltiberina

Dukes Basket Sansepolcro, Baskin e Special Olympics protagonisti questa sera su Rete Sole

Data:

Appuntamento alle 20.30 sul canale su Retesole canale 11 e on demand su televaltiberina.tv. Ospiti Miki Franco e Fabrizio Magrini.

Una puntata dedicata al Dukes Basket Sansepolcro, al mondo del Baskin e agli Special Olympics, con particolare attenzione ai progetti legati allo sport inclusivo e alla crescita del movimento nel territorio.

Ospiti di Michele Tanzi saranno Miki Franco e Fabrizio Magrini, con i quali verranno affrontati i temi legati all’attività della società, ai risultati raggiunti e alle prospettive future.

L’appuntamento è per questa sera alle ore 20.30 su Rete Sole, canale 11, mentre la trasmissione sarà disponibile anche on demand su televaltiberina.tv.

Commenti
Previous article
Città di Castello, cena di beneficenza per il Comitato “Daniele Chianelli”

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Città di Castello, cena di beneficenza per il Comitato “Daniele Chianelli”

Redazione Redazione -
Sabato 3 ottobre al CVA di Trestina la nona...

Gianluca Finocchi (Azione Pieve santo Stefano): “La Valtiberina è una sola. I confini esistono sulla carta, nella vita di tutti i giorni molto meno”

Redazione Redazione -
Sanità, sicurezza, Montedoglio, anziani e soprattutto giovani. Con Gianluca...

“HABITAT”, al via la call per dieci giovani artisti delle arti sceniche

Redazione Redazione -
Sei settimane di residenza gratuita tra Arezzo e Sansepolcro:...

Citerna, “Abracadabra alla scoperta di Rufus l’Artista”: una nuova mostra alla Sala degli Ammassi

Redazione Redazione -
Dal 3 ottobre al 7 gennaio 2027 un viaggio...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Città di Castello, cena di beneficenza per il Comitato “Daniele Chianelli”

Città di Castello 0
Sabato 3 ottobre al CVA di Trestina la nona...

© 2024 Primo Piano Notizie