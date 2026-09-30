Dukes Basket Sansepolcro, Baskin e Special Olympics protagonisti questa sera su Rete Sole

Appuntamento alle 20.30 sul canale su Retesole canale 11 e on demand su televaltiberina.tv. Ospiti Miki Franco e Fabrizio Magrini.

Una puntata dedicata al Dukes Basket Sansepolcro, al mondo del Baskin e agli Special Olympics, con particolare attenzione ai progetti legati allo sport inclusivo e alla crescita del movimento nel territorio.

Ospiti di Michele Tanzi saranno Miki Franco e Fabrizio Magrini, con i quali verranno affrontati i temi legati all’attività della società, ai risultati raggiunti e alle prospettive future.

L’appuntamento è per questa sera alle ore 20.30 su Rete Sole, canale 11, mentre la trasmissione sarà disponibile anche on demand su televaltiberina.tv.