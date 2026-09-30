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“HABITAT”, al via la call per dieci giovani artisti delle arti sceniche

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Sei settimane di residenza gratuita tra Arezzo e Sansepolcro: candidature aperte dal 5 ottobre al 14 novembre per giovani tra 18 e 35 anni

Dal 5 ottobre al 14 novembre 2026 sarà possibile candidarsi a “HABITAT – Percorsi artistici per un teatro di comunità”, progetto rivolto a dieci giovani artisti e artiste delle arti sceniche tra i 18 e i 35 anni, residenti o domiciliati in Toscana e disoccupati, inoccupati o inattivi.

La residenza artistica si svolgerà tra Arezzo e Sansepolcro dall’11 gennaio al 20 febbraio 2027, per un totale di sei settimane dedicate a formazione, ricerca e produzione artistica.

Il progetto è promosso da La Filostoccola/Teatro Virginian, CasermArcheologica, Spazio Seme Centro Internazionale e CanGo – Centro di Rilevante Interesse Nazionale per la Danza, quattro realtà impegnate nel settore dello spettacolo dal vivo, della formazione e della ricerca artistica.

Il percorso prevede 34 giornate e 204 ore complessive di attività, articolate in cinque moduli residenziali consecutivi. La partecipazione è gratuita, con alloggio garantito per tutta la durata delle attività e una borsa di studio per i partecipanti.

Il programma alternerà diversi linguaggi teatrali, corporei e performativi: training fisico e vocale, scrittura e drammaturgia, improvvisazione, contact improvisation, pratiche somatiche, composizione performativa, attività site-specific, esplorazioni urbane e territoriali e momenti di tutoraggio.

Le attività si svolgeranno al Teatro Virginian e a Spazio Seme di Arezzo, oltre che negli spazi urbani della città e a CasermArcheologica di Sansepolcro.

Tra i temi affrontati ci saranno l’autofinzione, l’utilizzo della biografia e della memoria nella creazione scenica, il rapporto tra corpo, spazio e paesaggio, il movimento e l’improvvisazione, fino alla composizione collettiva dei materiali sviluppati durante la residenza.

Ogni modulo prevede inoltre una restituzione pubblica, con l’obiettivo di condividere il percorso artistico con cittadini, operatori e comunità locali.

Le candidature dovranno essere presentate entro il 14 novembre 2026.

Il bando completo e la scheda di candidatura sono disponibili sul portale Giovanisì: Bando HABITAT – Residenze arti sceniche

Il progetto è finanziato attraverso le risorse del PR FSE+ Toscana 2021/27 e rientra nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana dedicato all’autonomia dei giovani.

Per informazioni: habitatpercorsiartistici@gmail.com

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