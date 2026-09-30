Città di Castello, corso gratuito per diventare Walking Leader: due giornate alla Biblioteca Carducci

Alla Biblioteca Carducci due pomeriggi dedicati alla formazione dei conduttori dei Gruppi di Cammino. Iscrizioni entro il 7 ottobre

Promuovere il movimento, favorire la socialità e creare nuove occasioni di partecipazione nella comunità. È questo l’obiettivo del corso gratuito per Walking Leader organizzato a Città di Castello nell’ambito dei progetti regionali “Comunità attive”, promosso dal servizio Promozione della salute dell’Usl Umbria 1.

Il corso si svolgerà giovedì 8 e venerdì 9 ottobre 2026, dalle 14 alle 18, nella Sala “Rossi Monti” della Biblioteca comunale “Carducci” di Città di Castello, per una durata complessiva di 8 ore in presenza.

La formazione è rivolta in particolare ai membri delle associazioni di volontariato, Enti del Terzo Settore, associazioni giovanili, ai referenti delle aziende sanitarie e delle aziende private che aderiscono al programma WHP – Workplace Health Promotion.

L’obiettivo è formare figure capaci di organizzare e condurre in sicurezza i Gruppi di Cammino, facilitando la partecipazione e creando un ambiente accogliente e inclusivo. Una particolare attenzione sarà riservata alle persone che risultano generalmente meno attive o più difficili da coinvolgere, tra cui anziani, donne, persone in condizioni di svantaggio socio-economico e persone a rischio di isolamento sociale.

Il programma della prima giornata prevede, dopo la registrazione e l’accoglienza, un’introduzione sul tema della salute e sull’attività fisica, gli aspetti tecnici legati al cammino e un approfondimento sul ruolo del Walking Leader, sulla gestione del gruppo e sugli strumenti di monitoraggio e valutazione.

La seconda giornata sarà invece dedicata al confronto con le associazioni locali, all’educazione stradale, al primo soccorso e alla definizione di proposte operative per lo sviluppo dei Gruppi di Cammino sul territorio.

Il corso nasce nel quadro del progetto “Civico 65 – Spazi di partecipazione per un invecchiamento attivo” e dei programmi regionali di promozione della salute, con l’obiettivo di costruire una rete territoriale di competenze e iniziative dedicate all’attività fisica e alla partecipazione della comunità.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione attraverso la piattaforma della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica – Villa Umbra entro le ore 12 di mercoledì 7 ottobre. È prevista anche la possibilità di registrarsi direttamente in occasione del primo incontro.

Il corso è valido con una frequenza minima del 75% del monte ore complessivo. Non saranno rilasciati attestati di partecipazione, mentre la frequenza potrà essere autocertificata secondo le modalità indicate nella documentazione organizzativa.

Per informazioni e tutoraggio è possibile contattare Claudia Chiappini, al numero 075 5159759 o all’indirizzo claudia.chiappini@villaumbra.it. Per informazioni sul progetto: monia.tanci@uslumbria1.it e samanta.lucaccioni@uslumbria1.it.



