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Unitre Città di Castello, il Neorealismo tra storia e cinema: al via il nuovo ciclo di incontri

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Tre appuntamenti dedicati al cinema italiano del dopoguerra, in collaborazione con il Liceo Classico “Plinio il Giovane”. Da ottobre anche una rassegna al Nuovo Cinema Castello

Il Neorealismo diventa protagonista del nuovo percorso culturale promosso dall’Unitre di Città di Castello, che per i primi tre giovedì di ottobre propone un ciclo di incontri dedicato a una delle stagioni più importanti della cultura italiana del Novecento.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Liceo Classico “Plinio il Giovane”, coinvolgerà gli iscritti all’Università delle Tre Età e gli studenti del liceo, creando un confronto tra generazioni attraverso la storia e il cinema.

Gli appuntamenti si svolgeranno alle 16 nella sede dell’Unitre di Città di Castello.

Si parte giovedì 1° ottobre con la lezione “L’esplosione del Neorealismo”, affidata alla professoressa Nadia Marconi, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta delle radici storiche, sociali e culturali del movimento che ha segnato una svolta nella cultura italiana.

Il secondo appuntamento è in programma giovedì 8 ottobre con la regista, sceneggiatrice e autrice tifernate Elena Giogli, protagonista della lezione “Il cinema del Neorealismo”. Al centro dell’incontro saranno i linguaggi cinematografici e l’impatto culturale di quella stagione, anche attraverso l’esperienza professionale e gli studi di Giogli sulla storia del cinema a Città di Castello.

Il ciclo di incontri si concluderà giovedì 15 ottobre con il dottor Mauro Silvestrini, che approfondirà i principali film del Neorealismo.

Il percorso non resterà però confinato alle lezioni. A partire da mercoledì 21 ottobre, infatti, l’Unitre proporrà al Nuovo Cinema Castello una rassegna cinematografica dedicata ad alcuni dei titoli più significativi di quella stagione.

Il primo appuntamento sarà con “Roma città aperta” di Roberto Rossellini. A seguire saranno proiettati anche “Paisà”, “Sciuscià”, “Anni difficili” e “Umberto D.”.

Un percorso che mette così insieme approfondimento storico, formazione e visione cinematografica, offrendo a studenti e adulti la possibilità di conoscere o riscoprire sul grande schermo alcune opere fondamentali della storia del cinema italiano.

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