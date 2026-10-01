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Bastia Umbra, 22enne arrestato con cocaina: in auto anche 535 euro in contanti

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Il giovane ha gettato tre involucri dal finestrino durante un controllo. Trovata un’altra dose. Il Gip ha convalidato l’arresto e disposto sei mesi di reclusione e 2.000 euro di multa

Un controllo stradale a Bastia Umbra si è trasformato nell’arresto di un giovane di 22 anni, fermato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Assisi con della cocaina.

Durante le verifiche, il ragazzo avrebbe gettato dal finestrino dell’auto tre involucri, recuperati immediatamente dai militari e risultati contenere cocaina.

A quel punto è scattata la perquisizione personale e del veicolo, che ha portato al ritrovamento di un’ulteriore dose di cocaina e di 535 euro in contanti.

Sulla base degli elementi raccolti, il 22enne è stato arrestato per l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il provvedimento è stato successivamente esaminato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, che, secondo quanto riferito dai Carabinieri, ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti del giovane la condanna a sei mesi di reclusione e 2.000 euro di multa, oltre al nulla osta all’immediata espulsione.

Il 22enne è stato quindi accompagnato dai militari negli uffici della Questura di Perugia, dove gli è stato notificato il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Perugia, ai sensi dell’articolo 86, comma 3, del D.P.R. 309/1990.

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