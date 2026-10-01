Scuola e salute, in Umbria presentato il nuovo catalogo “Scuole che Promuovono Salute”

Sedici progetti per il biennio 2026-2027: a Perugia e Terni circa 200 partecipanti tra scuola, sanità e istituzioni

Scuola e sanità insieme per affrontare il tema del benessere delle giovani generazioni. È stato presentato a Perugia e Terni il nuovo Catalogo Regionale 2026-2027 “Scuole che Promuovono Salute”, uno dei programmi strategici inseriti nel nuovo Piano Socio Sanitario Regionale.

Le due giornate di presentazione, svoltesi il 29 settembre a Palazzo Cesaroni e il 30 settembre nella sala conferenze dell’ARPA di Terni, hanno visto la partecipazione di circa 200 persone tra rappresentanti delle istituzioni, operatori sanitari, dirigenti scolastici e docenti.

Il catalogo comprende 16 progetti che saranno sviluppati insieme agli istituti scolastici umbri e affrontano diversi aspetti legati alla prevenzione e alla promozione della salute, dall’educazione alle emozioni ai corretti stili di vita, dall’inclusione alla prevenzione della violenza.

«Unendo le forze tra il mondo della sanità e quello dell’istruzione, l’Umbria si pone all’avanguardia nella promozione del benessere organizzativo, sociale e relazionale all’interno delle nostre scuole», ha sottolineato la presidente della Regione Stefania Proietti, evidenziando il ruolo della prevenzione e della formazione rivolte a bambini e ragazzi.

Tra i progetti presentati c’è “Vince l’Amore”, dedicato all’educazione sentimentale, sessuale e affettiva e alla prevenzione della violenza di genere. La presidente dell’Assemblea legislativa Sarah Bistocchi ha richiamato l’importanza di partire proprio dalla scuola, mentre l’assessore regionale Fabio Barcaioli ha sottolineato il ruolo dell’educazione al rispetto e alla gestione delle emozioni.

Il catalogo affronta anche il tema dell’inclusione e della persona al centro, la promozione di una corretta alimentazione attraverso il modulo “Nutrizionando” e le dipendenze con “Dipendo da Noi”.

A illustrare l’impostazione complessiva è stata anche la direttrice Salute e Welfare della Regione Umbria Daniela Donetti, secondo cui il programma punta a intercettare anche i bisogni più difficili da individuare, coinvolgendo direttamente scuole e studenti nella costruzione delle azioni più efficaci.

Il dirigente del Servizio Salute Umana, Animale e dell’Ecosistema della Regione, Salvatore Macrì, ha invece evidenziato come promuovere la salute nelle scuole significhi accompagnare la crescita dei ragazzi non soltanto attraverso le conoscenze, ma anche attraverso strumenti utili a sviluppare stili di vita sani, consapevolezza e resilienza.

Durante gli incontri sono state inoltre presentate alcune esperienze già sviluppate sul territorio dalle Scuole Capofila della Rete, rappresentate dall’Istituto Volta e dall’Istituto Comprensivo Perugia 1 per Perugia e dall’Istituto Casagrande Cesi per Terni.

Spazio infine alle esperienze maturate in diversi istituti umbri appartenenti alle comunità di Magione, Bastia Umbra, Norcia, Todi, Montecastrilli, Amelia, Fabro e Orvieto.

La realizzazione del Catalogo regionale è stata affidata, in qualità di ente capofila regionale, alla Usl Umbria 2 – SSD Promozione della Salute e Servizio Formazione e Comunicazione.

