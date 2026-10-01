San Giustino, ancora perdite d’acqua. Forza Italia: «Ora una verifica su tutte le tubature»

Nuova segnalazione al cimitero di Selci Lama. Il partito chiede alla giunta un quadro delle condizioni della rete e dei risultati degli investimenti realizzati.

La perdita in via della Croce è stata sistemata il 22 settembre. Ora, però, arriva un’altra segnalazione, questa volta al cimitero di Selci Lama, dove sarebbe presente una consistente fuoriuscita d’acqua. Forza Italia torna così a chiedere all’amministrazione di verificare le condizioni della rete idrica di San Giustino.

Già dopo il caso di via della Croce il partito aveva sollecitato controlli più ampi. La nuova segnalazione rafforza quella richiesta: secondo Forza Italia, continuano ad arrivare segnalazioni di cittadini su perdite e dispersioni nel territorio.

Occorre anzitutto verificare cosa stia succedendo al cimitero e intervenire rapidamente. Ma il problema merita anche un approfondimento: in quali condizioni si trovano oggi le tubature del comune?

Negli ultimi anni sono stati fatti investimenti proprio per ridurre le perdite. Forza Italia chiede di sapere quali risultati abbiano prodotto, quali problemi siano stati risolti e quali tratti della rete restino da sistemare. Sono domande concrete, che riguardano un servizio essenziale e sulle quali l’amministrazione deve dare risposte altrettanto precise.

Chi segnala una perdita si aspetta che venga riparata. Quando però le segnalazioni continuano ad arrivare, è comprensibile chiedersi se servano verifiche più estese e un programma di interventi sulle condotte.

Per questo Forza Italia chiede alla giunta se, insieme al gestore, abbia previsto uno screening della rete idrica sull’intero territorio comunale. Un controllo che permetta di individuare i tratti più fragili, stabilire le priorità e intervenire prima che si verifichino altri guasti.

Quali controlli sono già stati fatti? Quali zone devono ancora essere verificate? Esiste un piano di manutenzione e sostituzione delle tubature, con tempi definiti? E quali dati consentono di valutare l’effettiva riduzione delle dispersioni dopo gli investimenti realizzati?

Da via della Croce al cimitero di Selci Lama, per Forza Italia la questione resta aperta. Alla nuova segnalazione serve una risposta tempestiva. Ai cittadini serve anche sapere quali interventi siano previsti per evitare che altra acqua continui ad andare persa.