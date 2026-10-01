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Fighille Arte 2026, torna il Premio Nazionale di Pittura: oltre 600 opere nel borgo

Data:

Sabato 3 e domenica 4 ottobre la 43ª edizione della manifestazione dedicata all’arte contemporanea

Fighille torna a trasformarsi in un grande spazio dedicato all’arte con la 43ª edizione del Premio Nazionale di Pittura “Fighille Arte”, in programma sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026.

Il borgo di Fighille, nel territorio di Citerna, ospiterà oltre 600 opere, insieme ad artisti al lavoro dal vivo e a una selezione di opere realizzate in studio.

Tra gli appuntamenti della manifestazione anche la possibilità di visitare il Piccolomuseo di Fighille, in un percorso che permette di scoprire il rapporto costruito negli anni tra il borgo e il mondo dell’arte.

Nato nel 1979, il Premio Nazionale di Pittura è arrivato alla sua 43ª edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti dedicati alla pittura più longevi della Valtiberina.

Per due giornate Fighille sarà quindi una vera galleria d’arte diffusa, con opere, artisti e visitatori chiamati a incontrarsi negli spazi del borgo.

L’appuntamento è per sabato 3 e domenica 4 ottobre, a Fighille di Citerna.

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