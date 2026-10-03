Pietralunghese, Boriosi carica l’ambiente: “Con L’Aquila è una partita che si prepara da sola”



Sette giornate. Tanto aveva dovuto aspettare Matteo Boriosi, la scorsa stagione, prima di segnare il primo gol. Per questo l’attaccante tifernate non si fa prendere dall’ansia per il digiuno di questo avvio: “Sento che sono vicino a rompere il ghiaccio”.



Il pareggio di sabato sul sintetico di Notaresco ha riportato un po’ di serenità in casa Pietralunghese, dopo una serie di risultati negativi. “È stata una buona partita – racconta Boriosi –. C’è stata una bella reazione contro una squadra forte, su un campo mai facile. Un risultato giusto, che ci dà fiducia e la consapevolezza per uscire dal periodo no”.



Domenica, in casa, arriva L’Aquila, una delle favorite per la vittoria finale. “Sono gare che si preparano da sole – dice la punta rossoblù –. Contro un avversario così sei stimolato a dare qualcosa in più su ogni pallone. Ci stiamo preparando bene e sono ottimista, per la squadra e per me”.



La classifica non sorride, ma a Pietralunga il clima regge. “Mi trovo molto bene – spiega –. Non c’è l’entusiasmo di quando vinci tutte le partite, ma società e ambiente ci mettono nelle condizioni ideali per lavorare”. Per Boriosi la strada è tracciata: “Adesso si lavora per risalire la china.

È solo questione di tempo, i mezzi tecnici e umani ci sono tutti”.

E sui gol che mancano, chiude così: “I bilanci si fanno alla fine della stagione”.