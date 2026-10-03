Search
Calcio

Virtus SanGiustino, rinforzo in attacco: arriva Bjorn Doka

Data:


Il classe 2000, reduce dall’esperienza al Sigillo, è già a disposizione di mister Zurli. Domenica alle 15 la sfida casalinga contro il Ventinella.


La Virtus SanGiustino aggiunge un nuovo tassello al proprio reparto offensivo. La società giallorossa ha infatti ufficializzato l’arrivo di Bjorn Doka, attaccante classe 2000 che già da queste ore è a disposizione di mister Zurli.


Toscano di Poggibonsi, Doka porta con sé fisicità, velocità e una buona esperienza maturata soprattutto nei campionati regionali. Nella passata stagione ha vestito la maglia del Sigillo, nel girone B di Promozione umbra, mettendo a segno cinque reti.
Prima dell’esperienza in Umbria, gran parte della sua carriera si è sviluppata in Toscana, dove ha giocato anche in Eccellenza con le maglie di Sinalunghese, Asta Taverne, Castiglionese, Nuova Foiano e Pianza Calcio.


Un innesto che amplia quindi le possibilità a disposizione dello staff tecnico in un momento nel quale la Virtus cerca punti e continuità. La squadra, al di là dei risultati raccolti fino a questo momento, ha mostrato buone cose sul piano del gioco e adesso punta a trasformarle anche in risultati.
L’occasione arriverà già domenica 4 ottobre alle ore 15, quando la Virtus SanGiustino tornerà davanti al proprio pubblico per affrontare il Ventinella.


Per Doka potrebbe essere subito la prima occasione per entrare nei meccanismi della nuova squadra e dare una mano a un gruppo che vuole cambiare passo.

Commenti
Previous article
Pietralunghese, Boriosi carica l’ambiente: “Con L’Aquila è una partita che si prepara da sola”

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Pietralunghese, Boriosi carica l’ambiente: “Con L’Aquila è una partita che si prepara da sola”

Redazione Redazione -
Sette giornate. Tanto aveva dovuto aspettare Matteo Boriosi, la...

Da Città di Castello la prima guida ai Cammini di San Francesco in Comunicazione Aumentativa Alternativa

Redazione Redazione -
“In CAAmmino con Francesco” nasce dal lavoro di giovani...

A Città di Castello torna il Palio Rafting Nazionale UISP Acquaviva

Redazione Redazione -
Sabato 10 e domenica 11 ottobre due giornate sul...

Movimento per la Vita, Marconi: «La difesa della vita è una causa di tutti, oltre ogni steccato religioso»

Redazione Redazione -
Il presidente della sezione di Città di Castello richiama...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Pietralunghese, Boriosi carica l’ambiente: “Con L’Aquila è una partita che si prepara da sola”

Calcio 0
Sette giornate. Tanto aveva dovuto aspettare Matteo Boriosi, la...

© 2024 Primo Piano Notizie