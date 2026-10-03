Virtus SanGiustino, rinforzo in attacco: arriva Bjorn Doka



Il classe 2000, reduce dall’esperienza al Sigillo, è già a disposizione di mister Zurli. Domenica alle 15 la sfida casalinga contro il Ventinella.



La Virtus SanGiustino aggiunge un nuovo tassello al proprio reparto offensivo. La società giallorossa ha infatti ufficializzato l’arrivo di Bjorn Doka, attaccante classe 2000 che già da queste ore è a disposizione di mister Zurli.



Toscano di Poggibonsi, Doka porta con sé fisicità, velocità e una buona esperienza maturata soprattutto nei campionati regionali. Nella passata stagione ha vestito la maglia del Sigillo, nel girone B di Promozione umbra, mettendo a segno cinque reti.

Prima dell’esperienza in Umbria, gran parte della sua carriera si è sviluppata in Toscana, dove ha giocato anche in Eccellenza con le maglie di Sinalunghese, Asta Taverne, Castiglionese, Nuova Foiano e Pianza Calcio.



Un innesto che amplia quindi le possibilità a disposizione dello staff tecnico in un momento nel quale la Virtus cerca punti e continuità. La squadra, al di là dei risultati raccolti fino a questo momento, ha mostrato buone cose sul piano del gioco e adesso punta a trasformarle anche in risultati.

L’occasione arriverà già domenica 4 ottobre alle ore 15, quando la Virtus SanGiustino tornerà davanti al proprio pubblico per affrontare il Ventinella.



Per Doka potrebbe essere subito la prima occasione per entrare nei meccanismi della nuova squadra e dare una mano a un gruppo che vuole cambiare passo.