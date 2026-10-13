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Città di Castello, il Coro di Giammy canta per il centenario dei Carabinieri

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I bambini del Secondo Circolo protagonisti della cerimonia al Monumento ai Caduti con Virgo Fidelis, Inno alla Gioia e Inno nazionale

Una mattinata di musica, emozione e memoria, con i bambini protagonisti di una celebrazione importante per tutta la città. È quella vissuta a Città di Castello in occasione del centenario della Sezione Tifernate dell’Associazione Nazionale Carabinieri, dove anche il Coro di Giammy della Direzione Didattica Statale 2° Circolo ha voluto dare il proprio contributo.

Nella cornice del Monumento ai Caduti dell’Arma, davanti a un pubblico numeroso, i piccoli coristi hanno eseguito tre brani particolarmente significativi: “Virgo Fidelis”, “Inno alla Gioia” e l’Inno nazionale italiano, accompagnati dalla banda cittadina diretta dal maestro Angelo Benedetti.

Per i bambini è stata un’esperienza diversa dal solito, ma soprattutto un’occasione per sentirsi parte di un momento importante della vita della comunità. Attraverso la musica hanno portato il loro saluto e la loro partecipazione a una giornata dedicata ai cento anni di storia dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Un modo semplice e autentico per trasmettere anche ai più piccoli valori come memoria, rispetto e appartenenza, facendoli vivere direttamente attraverso un’esperienza condivisa.

La scuola ha voluto rivolgere un ringraziamento all’Arma dei Carabinieri, al maestro Angelo Benedetti e a Mario Menghi, presidente della Sezione Tifernate dell’ANC, per aver dato ai bambini la possibilità di partecipare alla celebrazione.

Un grazie anche ai cittadini presenti, che con la loro partecipazione hanno reso ancora più sentito il momento.

E naturalmente un applauso ai piccoli componenti del Coro di Giammy, che con il loro entusiasmo hanno portato una presenza giovane e piena di significato all’interno di una giornata dedicata alla storia e alla memoria della città.

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