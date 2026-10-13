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Monte Santa Maria Tiberina, modifiche alla circolazione sulla strada di Marcignano

Data:

Senso unico alternato da ieri lunedi 12 ottobre per consentire i lavori di ripristino e bonifica di un movimento franoso

Sono iniziati ieri lunedì 12 ottobre i lavori che comportano una modifica temporanea alla circolazione stradale nel territorio di Monte Santa Maria Tiberina.

L’intervento interessa la zona in prossimità dell’incrocio tra la strada comunale di Marcignano e la comunale di Prine, dove sono previsti lavori di ripristino e bonifica di un movimento franoso.

Per consentire lo svolgimento delle opere in sicurezza è stato istituito un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico.

La modifica alla viabilità è in vigore dal 12 ottobre 2026 e resterà attiva fino al termine dei lavori.

Il Comune invita quindi automobilisti e residenti a prestare particolare attenzione alla segnaletica presente sul posto e a procedere con prudenza, soprattutto in prossimità dell’area interessata dal cantiere.

L’intervento è finalizzato a ripristinare le condizioni della strada interessata dal movimento franoso e a garantire una maggiore sicurezza per la circolazione.

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