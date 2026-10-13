In ricordo di Marco Urbani, la solidarietà diventa un pozzo in Malawi

Circa 200 persone alla passeggiata di beneficenza: raccolti 4.460 euro destinati alla costruzione di un pozzo

Il ricordo di Marco Urbani si è trasformato in qualcosa di concreto, capace di andare oltre la città e raggiungere una comunità lontana.

Venerdì 2 ottobre, a Città di Castello, circa 200 persone hanno partecipato alla passeggiata di beneficenza organizzata in sua memoria. Una presenza che è andata oltre le aspettative e che ha permesso di raccogliere 4.460 euro.

L’intera somma sarà destinata alla costruzione di un pozzo in Malawi, grazie al supporto dell’Associazione Socio-Culturale Sottosopra ODV.

Per la famiglia e gli amici di Marco è stato un momento particolarmente intenso. Alla commozione per la partecipazione si è aggiunta la consapevolezza di aver trasformato il ricordo di una persona cara in un gesto capace di avere un impatto concreto sulla vita di altre persone.

«Grazie» è quindi la parola che la famiglia e gli amici vogliono rivolgere a tutti coloro che hanno partecipato, donato e contribuito alla riuscita dell’iniziativa.

Ogni presenza e ogni contributo hanno avuto un significato preciso: tenere vivo il ricordo di Marco attraverso un gesto di solidarietà.

E così, da una passeggiata nata per ricordare una persona, prende forma un progetto che arriverà molto lontano. Nel suo nome verrà realizzato un pozzo in Malawi, trasformando l’affetto di una comunità in una risorsa concreta per tante altre persone.

Un ricordo che, attraverso la solidarietà, continua a camminare.