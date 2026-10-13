Ottobre Rosa, Perugia si illumina di fucsia per la prevenzione del tumore al seno

Oggi la Fontana Maggiore si accende per l’iniziativa di Europa Donna Italia. Il 15 ottobre la Giornata Europea della Prevenzione e dello Screening

La Fontana Maggiore di Perugia si illumina oggi, martedì 13 ottobre, di fucsia. Un gesto simbolico per richiamare l’attenzione su un tema che riguarda migliaia di donne e sull’importanza di prevenzione, diagnosi precoce e accesso alle cure.

L’iniziativa è promossa a livello locale da Europa Donna Italia, con la collaborazione del Comune di Perugia, e rientra nel percorso della Giornata Europea della Prevenzione e dello Screening al seno, in programma il 15 ottobre nell’ambito di Ottobre Rosa, il mese internazionale dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno.

A coordinare l’appuntamento per Perugia è la dottoressa Maria Agnese Della Fazia, referente di Europa Donna per l’Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro.

L’accensione della Fontana Maggiore vuole essere soprattutto un messaggio di consapevolezza: ricordare quanto siano importanti la prevenzione primaria, la diagnosi precoce e i percorsi di cura, ma anche promuovere stili di vita sani e una maggiore attenzione alla qualità della vita delle persone che affrontano la malattia.

«Con questa iniziativa intendiamo anche portare avanti le richieste del Manifesto Tumore al Seno Metastatico – spiega Della Fazia –: percorsi dedicati, studi clinici, nuove terapie, qualità della vita e invalidità».

La prevenzione e la ricerca restano quindi al centro del messaggio di Ottobre Rosa, insieme alla richiesta di garantire un accesso equo agli screening e a cure di qualità.

«Ricerca e prevenzione sono strumenti decisivi per contrastare il cancro al seno e aumentare la speranza di vita», sottolinea Della Fazia.

Questa sera, dunque, sarà la Fontana Maggiore, uno dei simboli di Perugia, a portare nel cuore della città il colore della prevenzione: un gesto visibile per ricordare che la consapevolezza e la diagnosi precoce possono fare la differenza.