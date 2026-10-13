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Ottobre Rosa, Perugia si illumina di fucsia per la prevenzione del tumore al seno

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Oggi la Fontana Maggiore si accende per l’iniziativa di Europa Donna Italia. Il 15 ottobre la Giornata Europea della Prevenzione e dello Screening

La Fontana Maggiore di Perugia si illumina oggi, martedì 13 ottobre, di fucsia. Un gesto simbolico per richiamare l’attenzione su un tema che riguarda migliaia di donne e sull’importanza di prevenzione, diagnosi precoce e accesso alle cure.

L’iniziativa è promossa a livello locale da Europa Donna Italia, con la collaborazione del Comune di Perugia, e rientra nel percorso della Giornata Europea della Prevenzione e dello Screening al seno, in programma il 15 ottobre nell’ambito di Ottobre Rosa, il mese internazionale dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno.

A coordinare l’appuntamento per Perugia è la dottoressa Maria Agnese Della Fazia, referente di Europa Donna per l’Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro.

L’accensione della Fontana Maggiore vuole essere soprattutto un messaggio di consapevolezza: ricordare quanto siano importanti la prevenzione primaria, la diagnosi precoce e i percorsi di cura, ma anche promuovere stili di vita sani e una maggiore attenzione alla qualità della vita delle persone che affrontano la malattia.

«Con questa iniziativa intendiamo anche portare avanti le richieste del Manifesto Tumore al Seno Metastatico – spiega Della Fazia –: percorsi dedicati, studi clinici, nuove terapie, qualità della vita e invalidità».

La prevenzione e la ricerca restano quindi al centro del messaggio di Ottobre Rosa, insieme alla richiesta di garantire un accesso equo agli screening e a cure di qualità.

«Ricerca e prevenzione sono strumenti decisivi per contrastare il cancro al seno e aumentare la speranza di vita», sottolinea Della Fazia.

Questa sera, dunque, sarà la Fontana Maggiore, uno dei simboli di Perugia, a portare nel cuore della città il colore della prevenzione: un gesto visibile per ricordare che la consapevolezza e la diagnosi precoce possono fare la differenza.

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