Poppi, “Confine”: al Castello dei Conti Guidi la nuova mostra di Giuliano Caporali

Dal 17 ottobre al 10 dicembre l’esposizione personale dell’artista aretino, tra materia, segno, colore e memoria

Il Castello dei Conti Guidi di Poppi torna a dialogare con l’arte contemporanea. Dal 17 ottobre al 10 dicembre 2026, le ex Armerie e le ex Scuderie del castello ospiteranno “Confine”, mostra personale di pittura di Giuliano Caporali, curata da Marco Botti.

Il vernissage è in programma sabato 17 ottobre alle ore 17, alla presenza del sindaco Federico Lorenzoni. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Poppi.

Caporali, originario di Santa Mama di Subbiano e oggi residente e attivo ad Arezzo, porta a Poppi opere in gran parte inedite, frutto della sua ricerca più recente.

La sua storia artistica è profondamente legata anche alla conoscenza dei grandi maestri del passato. Dopo il diploma all’Istituto d’Arte di Arezzo, dalla metà degli anni Settanta ha lavorato presso la Soprintendenza aretina del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con la qualifica di disegnatore. Un’esperienza che gli ha permesso di studiare da vicino il patrimonio artistico e di costruire negli anni un proprio linguaggio.

Nelle sue opere la pittura figurativa lascia progressivamente spazio a una ricerca più libera, fatta di materia, segni, stratificazioni e colore. Le crepe dei muri, le superfici consumate dal tempo e le tracce lasciate dalla materia diventano per l’artista occasioni per riflettere sul rapporto tra memoria e spazio, tra pittura e architettura, tra natura e artificio.

Una pittura essenziale, meditata, nella quale anche le imperfezioni diventano parte dell’opera. Le superfici mostrano impronte, graffiti, lacerazioni e tracce che sembrano riportare alla luce qualcosa rimasto nascosto.

È proprio questo rapporto tra ciò che appare e ciò che resta da scoprire a dare significato al titolo della mostra. Il “confine” diventa una soglia, un limite del visibile che può essere oltrepassato per entrare in una dimensione più intima e ancora inesplorata.

Dopo oltre cinquant’anni di attività, Caporali continua così a confrontarsi con una pittura che rifiuta rigidità e definizioni troppo precise, cercando invece un dialogo diretto con chi osserva.

Le opere esposte a Poppi trovano inoltre una particolare sintonia con il luogo che le ospita: un antico castello, nato come fortificazione e oggi importante spazio culturale, nel quale la storia incontra il linguaggio dell’arte contemporanea.

La mostra sarà visitabile negli orari di apertura del Castello dei Conti Guidi: fino al 1° novembre, tutti i giorni dalle 10 alle 18; dal 2 novembre al 10 dicembre, dal venerdì alla domenica, sempre dalle 10 alle 18.

Un appuntamento che arricchisce l’autunno culturale di Poppi e offre al pubblico l’occasione di conoscere una delle voci più personali della pittura contemporanea toscana.