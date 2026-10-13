USL Umbria 1, nasce il primo ambulatorio per l’ADHD degli adulti

Attivo al Centro di Salute Mentale Perugia Centro: il servizio è dedicato alla diagnosi e alla presa in carico delle persone maggiorenni

Un nuovo servizio per intercettare un bisogno sempre più riconosciuto e offrire un percorso specialistico dedicato. È attivo presso il Distretto del Perugino dell’USL Umbria 1 il primo ambulatorio dedicato alla diagnosi e alla presa in carico dell’ADHD negli adulti.

Il servizio si rivolge alle persone maggiorenni residenti o con domicilio sanitario in Umbria e può essere utilizzato sia per le nuove diagnosi sia per garantire la continuità delle cure a chi ha già intrapreso un percorso.

L’ambulatorio si trova al Centro di Salute Mentale Perugia Centro, in via XIV Settembre 83, ed è aperto ogni martedì dalle 15 alle 19.

L’attivazione rappresenta un ulteriore tassello nel rafforzamento dei servizi territoriali di salute mentale, con l’obiettivo di rendere più semplice l’accesso a percorsi specialistici e garantire una presa in carico che possa accompagnare le persone nel tempo.

«Con questo nuovo servizio offriamo una risposta concreta a un bisogno assistenziale sempre più riconosciuto, garantendo percorsi specialistici qualificati e una presa in carico tempestiva e continuativa delle persone con ADHD», sottolinea il direttore generale dell’USL Umbria 1 Emanuele Ciotti.

L’iniziativa si inserisce nel quadro degli obiettivi del nuovo Piano regionale per la salute mentale della Regione Umbria, orientato al rafforzamento dei servizi sul territorio e alla capacità di intercettare precocemente i bisogni dei cittadini.

L’apertura dell’ambulatorio punta quindi a consolidare una rete di assistenza più vicina alle persone, offrendo un punto di riferimento specifico per gli adulti che necessitano di valutazione, diagnosi e continuità assistenziale.