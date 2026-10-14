Collazzone, 19enne arrestato con cocaina pronta per essere ceduta

Fermato durante un controllo stradale: sequestrati circa 8 grammi di droga e 470 euro in contanti

Un controllo stradale si è trasformato in un arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È accaduto nel territorio di Collazzone, dove i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Todi hanno arrestato in flagranza un giovane di 19 anni.

Il ragazzo si trovava alla guida di un’auto a noleggio quando è stato fermato dai militari nei pressi dello svincolo di Collepepe. Il suo atteggiamento, apparso sospetto e particolarmente agitato, ha portato i Carabinieri ad approfondire il controllo.

La successiva perquisizione personale e del veicolo ha permesso di trovare 11 involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di circa 8 grammi. Nella tasca del giubbotto del giovane sono stati inoltre trovati 470 euro in contanti, somma che è stata sequestrata insieme alla sostanza.

Al termine degli accertamenti il 19enne è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Spoleto, trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

Durante l’udienza il Giudice del Tribunale ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti del giovane la misura cautelare del divieto di dimora in Umbria.

L’operazione rientra nei servizi di controllo e prevenzione predisposti dai Carabinieri della Compagnia di Todi per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e garantire la sicurezza sul territorio.

Come precisato dall’Arma, il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e, in applicazione del principio di presunzione di innocenza, all’indagato non può essere attribuita alcuna responsabilità fino a una eventuale sentenza definitiva di condanna.