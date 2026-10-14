Città di Castello Pallavolo, è la settimana dell’esordio: parla Mauro Alcherigi

Sabato alle 18.30 al Pala Joan arriva la Sirdeco Pescara. Il dirigente biancorosso: «Vogliamo stare dove Città di Castello merita di stare»

Si avvicina la prima di campionato per il Città di Castello Pallavolo che sta ultimando la preparazione in vista di sabato sera alle 18:30 quando al Pala Joan arriverà la Sirdeco Pescara. Facce tranquille e concentrate, tutto sta procedendo al meglio e i tifosi hanno in mente una coreografia importante per il prepartita. Mauro Alcherigi presenta così la stagione, con un occhio rivolto anche al popolo biancorosso:“Dopo questi mesi estivi nei quali abbiamo goduto della grande vittoria della scorsa stagione, ci presentiamo al via del campionato di serie B senza obiettivi dichiarati, cercheremo di consolidare quanto abbiamo fatto negli anni precedenti. Abbiamo un gruppo di atleti che hanno un curriculum per fare una stagione comunque di livello: vogliamo dare sempre il massimo perché abbiamo la responsabilità nei confronti di una città che si segue e dei tifosi che saranno con noi in questo viaggio sportivo. Abbiamo un coach come Marco Bartolini di grande esperienza anche in categorie superiori assieme ad altri giocatori che hanno sempre dato il massimo. Vogliamo stare dove Città di Castello merita di stare, senza assilli ma facendo tutto il possibile per essere protagonisti”.

Coach Marco Bartolini e i suoi collaboratori stanno ultimando gli allenamenti, l’attesa è tanta per questo rientro di Città di Castello nei campionati nazionali.