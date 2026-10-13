San Giustino, alla Casa dei Girasoli un nuovo progetto per gli anziani: i cani aiutano a ritrovare ricordi ed emozioni

Da mercoledì 14 ottobre, nella struttura di Lama, quattro incontri con gli animali per stimolare la memoria e favorire la socializzazione. L’iniziativa è promossa dall’associazione Qua lo Zoccolo grazie al sostegno di Luca Podrini.

Un cane può riportare alla mente tanti ricordi. Quello che si aveva da bambini, un animale cresciuto in famiglia, le passeggiate insieme o semplicemente il piacere di una carezza. Sono piccoli momenti che, soprattutto per una persona anziana, possono avere un significato particolare.

È proprio da qui che prende forma “Il giardino delle Relazioni – Il Cane come ponte rievocativo”, il progetto che partirà mercoledì 14 ottobre alla Casa dei Girasoli di Lama, la residenza per anziani gestita dalla Cooperativa Sociale Fiore Verde.

L’iniziativa è stata messa a punto dall’associazione Qua lo Zoccolo, che si occupa di interventi assistiti con gli animali, e prevede quattro incontri, uno alla settimana, durante i quali gli ospiti della struttura avranno la possibilità di trascorrere del tempo insieme a un cane appositamente preparato.

L’idea è semplice: attraverso il contatto con l’animale, cercare di stimolare i ricordi, incoraggiare il dialogo e offrire agli anziani un’occasione diversa per stare insieme.

Ci saranno piccoli giochi, momenti dedicati alla cura del cane, esercizi adatti alle capacità dei partecipanti e soprattutto la possibilità di raccontare qualcosa di sé. Per qualcuno potrebbe essere l’occasione per ricordare un animale avuto tanti anni fa, per altri semplicemente un momento piacevole da condividere con le persone che vivono nella stessa struttura.

Gli incontri saranno seguiti da personale qualificato, con la presenza di operatori specializzati e di un veterinario esperto. Tutte le attività saranno organizzate tenendo conto delle esigenze e delle possibilità degli anziani.

A credere nel progetto è stato Luca Podrini, titolare de L’Impronta Cremazioni Animali, che ha proposto l’iniziativa e ha deciso di finanziarla interamente. Un contributo che permette alla Casa dei Girasoli di offrire ai propri ospiti un’attività in più, affiancandola a quelle già organizzate quotidianamente dalla cooperativa.

L’auspicio è che questa prima esperienza possa aprire la strada ad altri progetti simili, anche grazie alla disponibilità di imprenditori del territorio.

Per la Casa dei Girasoli sarà un modo diverso di coinvolgere gli ospiti, dando spazio non soltanto alle attività, ma anche alle loro storie personali, ai ricordi e al piacere di condividere qualche momento insieme.

Il primo incontro è in programma mercoledì 14 ottobre alle ore 10. Sarà l’inizio di un percorso che, attraverso la presenza di un cane, proverà a portare un po’ di serenità e nuove occasioni di relazione nella vita quotidiana degli anziani.