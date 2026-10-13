Search
In evidenza

San Giustino, alla Casa dei Girasoli un nuovo progetto per gli anziani: i cani aiutano a ritrovare ricordi ed emozioni

Data:

Da mercoledì 14 ottobre, nella struttura di Lama, quattro incontri con gli animali per stimolare la memoria e favorire la socializzazione. L’iniziativa è promossa dall’associazione Qua lo Zoccolo grazie al sostegno di Luca Podrini.

Un cane può riportare alla mente tanti ricordi. Quello che si aveva da bambini, un animale cresciuto in famiglia, le passeggiate insieme o semplicemente il piacere di una carezza. Sono piccoli momenti che, soprattutto per una persona anziana, possono avere un significato particolare.

È proprio da qui che prende forma “Il giardino delle Relazioni – Il Cane come ponte rievocativo”, il progetto che partirà mercoledì 14 ottobre alla Casa dei Girasoli di Lama, la residenza per anziani gestita dalla Cooperativa Sociale Fiore Verde.

L’iniziativa è stata messa a punto dall’associazione Qua lo Zoccolo, che si occupa di interventi assistiti con gli animali, e prevede quattro incontri, uno alla settimana, durante i quali gli ospiti della struttura avranno la possibilità di trascorrere del tempo insieme a un cane appositamente preparato.

L’idea è semplice: attraverso il contatto con l’animale, cercare di stimolare i ricordi, incoraggiare il dialogo e offrire agli anziani un’occasione diversa per stare insieme.

Ci saranno piccoli giochi, momenti dedicati alla cura del cane, esercizi adatti alle capacità dei partecipanti e soprattutto la possibilità di raccontare qualcosa di sé. Per qualcuno potrebbe essere l’occasione per ricordare un animale avuto tanti anni fa, per altri semplicemente un momento piacevole da condividere con le persone che vivono nella stessa struttura.

Gli incontri saranno seguiti da personale qualificato, con la presenza di operatori specializzati e di un veterinario esperto. Tutte le attività saranno organizzate tenendo conto delle esigenze e delle possibilità degli anziani.

A credere nel progetto è stato Luca Podrini, titolare de L’Impronta Cremazioni Animali, che ha proposto l’iniziativa e ha deciso di finanziarla interamente. Un contributo che permette alla Casa dei Girasoli di offrire ai propri ospiti un’attività in più, affiancandola a quelle già organizzate quotidianamente dalla cooperativa.

L’auspicio è che questa prima esperienza possa aprire la strada ad altri progetti simili, anche grazie alla disponibilità di imprenditori del territorio.

Per la Casa dei Girasoli sarà un modo diverso di coinvolgere gli ospiti, dando spazio non soltanto alle attività, ma anche alle loro storie personali, ai ricordi e al piacere di condividere qualche momento insieme.

Il primo incontro è in programma mercoledì 14 ottobre alle ore 10. Sarà l’inizio di un percorso che, attraverso la presenza di un cane, proverà a portare un po’ di serenità e nuove occasioni di relazione nella vita quotidiana degli anziani.

Commenti
Previous article
“Cena con delitto”, torna l’appuntamento del Lions Club Città di Castello Tiferno per la solidarietà
Next article
Umbria Film Commission, Patto Avanti: «Con il nuovo Cda si chiude una fase difficile e si apre un nuovo percorso»

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Umbria Film Commission, Patto Avanti: «Con il nuovo Cda si chiude una fase difficile e si apre un nuovo percorso»

Redazione Redazione -
La coalizione di centrosinistra promuove il lavoro della presidente...

“Cena con delitto”, torna l’appuntamento del Lions Club Città di Castello Tiferno per la solidarietà

Redazione Redazione -
Sabato 7 novembre la terza edizione dell’iniziativa: il ricavato...

Hikikomori, il ritiro sociale di una generazione connessa ma isolata: a Città di Castello un convegno per conoscere e affrontare il fenomeno

Redazione Redazione -
Venerdì 30 ottobre all’Università degli Studi Link l’iniziativa promossa...

Forza Italia Giovani, ecco la nuova squadra provinciale di Perugia guidata da Andrea Urbani

Redazione Redazione -
Presentata la segreteria che affiancherà il nuovo responsabile provinciale....

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Umbria Film Commission, Patto Avanti: «Con il nuovo Cda si chiude una fase difficile e si apre un nuovo percorso»

Attualità 0
La coalizione di centrosinistra promuove il lavoro della presidente...

© 2024 Primo Piano Notizie