Umbria Film Commission, Patto Avanti: «Con il nuovo Cda si chiude una fase difficile e si apre un nuovo percorso»

La coalizione di centrosinistra promuove il lavoro della presidente Stefania Proietti e dell’assessora Simona Meloni. Dopo il commissariamento e la riorganizzazione della Fondazione, la Regione mette a disposizione 4 milioni di euro per il cinema e l’audiovisivo.

Con l’insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione dell’Umbria Film Commission si conclude il percorso di riorganizzazione avviato dalla Regione nel marzo del 2025. Una fase che, secondo i partiti di Patto Avanti, ha permesso di affrontare le difficoltà della Fondazione e di creare le condizioni per rilanciare il settore cinematografico e audiovisivo umbro.

La coalizione di centrosinistra esprime apprezzamento per il lavoro portato avanti dalla presidente della Regione Stefania Proietti e dall’assessora Simona Meloni, alle quali riconosce il merito di aver accompagnato la Fondazione verso una nuova organizzazione.

«Un plauso sincero va alla presidente Stefania Proietti e all’assessora Simona Meloni per il percorso di riforma portato a termine», sottolineano i partiti della coalizione.

Nella nota viene ripercorsa la vicenda che, nella primavera dello scorso anno, aveva portato al commissariamento della Fondazione. Una decisione arrivata in un momento delicato, dopo le dimissioni del presidente Paolo Genovese, e motivata dalla necessità di rivedere il funzionamento della struttura.

Patto Avanti ricorda in particolare uno degli aspetti che avevano fatto emergere la necessità di intervenire: l’80 per cento delle risorse della Fondazione era destinato alle spese di funzionamento, lasciando soltanto il restante 20 per cento alle attività di promozione.

Una situazione che, secondo la coalizione, rendeva indispensabile un cambiamento.

Da qui la scelta del commissariamento, accompagnata da una revisione della normativa regionale e da una nuova organizzazione della Fondazione. Tra le novità figura anche l’introduzione di un comitato tecnico, con rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni di categoria e degli operatori del settore, chiamato a contribuire alla definizione delle strategie insieme al nuovo Consiglio di amministrazione.

Nel frattempo la Regione ha incrementato di 130mila euro il fondo di dotazione della Fondazione e, attraverso il nuovo Umbria Film Fund 2026-2027, ha previsto complessivamente 4 milioni di euro per sostenere le produzioni cinematografiche e audiovisive.

Risorse che, nelle intenzioni dell’amministrazione regionale, dovranno contribuire a rendere l’Umbria più attrattiva per le produzioni, valorizzando il territorio e creando nuove opportunità per chi lavora nel settore.

Per Patto Avanti, la conclusione del commissariamento rappresenta quindi un risultato politico e amministrativo importante.

La coalizione rivendica soprattutto la scelta di non lasciare irrisolti i problemi emersi nella gestione della Fondazione, ma di intervenire sulla sua organizzazione e sulle prospettive future.

«Un esempio concreto di buona amministrazione», sostengono i partiti, che attribuiscono alla presidente Proietti e all’assessora Meloni il merito di aver guidato il cambiamento.

Ora, conclusa la fase della riorganizzazione, si apre quella in cui il nuovo assetto dovrà tradursi in risultati concreti. La sfida sarà utilizzare al meglio le risorse disponibili, sostenere le produzioni e rafforzare il ruolo dell’Umbria nel panorama cinematografico nazionale.

Un obiettivo sul quale Patto Avanti conferma il proprio sostegno al nuovo corso dell’Umbria Film Commission.