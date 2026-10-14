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Forza Italia Giovani Umbria, parte il mese del tesseramento: primi appuntamenti a Perugia e Terni

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Gazebo nei mercati e incontri con i ragazzi per far conoscere le attività del movimento. Si comincia giovedì 15 ottobre da Ponte San Giovanni.

Forza Italia Giovani torna nelle piazze umbre con una serie di appuntamenti dedicati al tesseramento. Per tutto il mese di ottobre i giovani azzurri incontreranno cittadini e simpatizzanti, dando la possibilità a chi è interessato di conoscere meglio il movimento e le sue iniziative.

I primi incontri sono in programma questa settimana. Giovedì 15 ottobre il gazebo sarà al mercato di Ponte San Giovanni, mentre sabato 17 ottobre sarà la volta di Pian di Massiano, sempre a Perugia. Nella stessa giornata sono previste iniziative anche in provincia di Terni, all’uscita dei principali istituti scolastici.

Non soltanto nuove adesioni, dunque. L’intenzione degli organizzatori è anche quella di parlare con i ragazzi, raccogliere osservazioni e spiegare il lavoro che Forza Italia Giovani sta portando avanti in Umbria.

Ai gazebo sarà possibile ricevere informazioni, sottoscrivere la tessera e firmare la petizione promossa dal movimento.

Il calendario delle iniziative proseguirà nelle prossime settimane, con altri appuntamenti nelle piazze della regione.

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