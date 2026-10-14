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Giovani talenti e imprese, a Città di Castello un incontro per affrontare una sfida sempre più attuale

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Giovedì 15 ottobre alla Biblioteca Carducci si parlerà di come attrarre, valorizzare e fidelizzare le nuove generazioni nel mondo del lavoro

Ogni anno migliaia di giovani scelgono di lasciare l’Italia. E per le imprese diventa sempre più importante capire come riuscire a attrarre, valorizzare e soprattutto trattenere i talenti.

È questo il tema dell’incontro in programma giovedì 15 ottobre, dalle 15.30 alle 18.30, alla Biblioteca Comunale “G. Carducci” di Città di Castello, con registrazione dei partecipanti a partire dalle 15.

L’appuntamento, gratuito e rivolto al mondo delle imprese, nasce dalla necessità di affrontare una questione che riguarda sempre più da vicino anche i territori: come creare le condizioni perché un giovane scelga di rimanere, crescere professionalmente e costruire il proprio futuro all’interno di un’azienda.

I numeri indicati dagli organizzatori raccontano una situazione che merita attenzione: circa 70mila giovani lasciano ogni anno l’Italia, mentre dall’Umbria sono già partiti oltre 2.700 laureati. Allo stesso tempo, le aziende capaci di trattenere gli under 35 registrano, secondo i dati presentati per l’iniziativa, una produttività superiore del 7,2%.

Il punto, quindi, non riguarda soltanto il ricambio generazionale. Per un’impresa significa interrogarsi sul proprio modo di lavorare, sulla capacità di valorizzare le persone e sulla possibilità di costruire percorsi professionali capaci di guardare al futuro.

L’incontro vuole proprio accompagnare gli imprenditori in questa riflessione, mettendo da parte il semplice “abbiamo sempre fatto così” e affrontando invece concretamente le difficoltà legate alla ricerca e alla fidelizzazione dei giovani talenti.

L’obiettivo è fornire spunti e strumenti per attrarre nuove competenze, valorizzare quelle già presenti e creare condizioni capaci di favorire la permanenza dei giovani all’interno delle aziende.

L’appuntamento è gratuito, ma gli organizzatori segnalano che sono rimasti gli ultimi posti disponibili.

📍 Biblioteca Comunale Carducci – Città di Castello
📅 Giovedì 15 ottobre 2026
15.30-18.30 – registrazione dalle 15
🎟️ Partecipazione gratuita

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