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Sansepolcro, Francesca Alessandrini compie 100 anni: gli auguri della città

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Il sindaco Fabrizio Innocenti e l’assessore Menichella hanno fatto visita alla centenaria, consegnandole una pergamena di riconoscimento

Un secolo di vita, di ricordi, di affetti e di storia. Francesca Alessandrini ha compiuto 100 anni, un traguardo speciale che è diventato anche un momento di festa per tutta la comunità di Sansepolcro.

Per celebrare questa importante ricorrenza, il sindaco Fabrizio Innocenti e l’assessore Menichella hanno fatto visita alla centenaria, portandole gli auguri dell’Amministrazione comunale e consegnandole una pergamena di riconoscimento.

Cent’anni raccontano una vita attraversata da profondi cambiamenti e rappresentano, allo stesso tempo, un patrimonio di esperienze e memoria che appartiene anche alla storia della città.

A Francesca Alessandrini sono arrivati gli auguri più affettuosi dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Sansepolcro, con l’auspicio di poter condividere ancora tanti momenti felici.

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