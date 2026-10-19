Perde il controllo dell’auto e finisce contro una quercia: paura a Titta per una 59enne

Aveva appena lasciato alle spalle le ultime case di Titta. Pochi metri dopo, la sua auto è finita fuori strada ed è andata a sbattere contro una quercia.

È successo oggi verso le 13.45 lungo via Genesio Polidori. Al volante c’era una donna di 59 anni di Citerna, diretta verso Città di Castello. Per cause ancora da chiarire ha perso il controllo della macchina, che è uscita dalla carreggiata e ha centrato in pieno l’albero a bordo strada.

Il colpo è stato violento. L’auto si è accartocciata nella parte che ha impattato contro il tronco, tanto che la donna non riusciva a uscire da sola. Per tirarla fuori sono intervenuti i vigili del fuoco di Città di Castello, che hanno lavorato insieme ai sanitari del 118.

Prima di spostarla, il personale dell’ambulanza l’ha stabilizzata sul posto. Poi la corsa all’ospedale di Città di Castello, dove è stata affidata alle cure dei medici.

Intanto la polizia locale ha fatto i rilievi per capire cosa sia successo in quel tratto di strada e ha gestito il traffico. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la vettura, poi portata via con il carro attrezzi.

Per circa un’ora chi passava da via Polidori ha trovato rallentamenti e code. Il tempo di soccorrere la donna, chiudere i rilievi e liberare la carreggiata.