San Secondo ricorda il “Coreano” Franco Mancini: sabato 24 ottobre partita al suo stadio a vent’anni dalla scomparsa

Tutti in campo per ricordare il “Coreano”. Sabato 24 ottobre presso lo stadio “Franco Mancini” di San Secondo gli amici, la famiglia , e la società sportiva organizzano una partita in “casa” per ricordare il “Coreano”, indimenticato portiere, campione fuori e dentro il campo di calcio, a vent’anni dalla sua scomparsa: Città di Castello, Bari, Lucchese, Bologna e Perugia fra le prestigiose maglie numero uno indossate.

“Non casuale la scelta di ricordarlo così -precisano gli organizzatori della bella iniziativa – Franco da sempre era legato alle sue origini e agli amici di una vita e questo avrebbe voluto. Giocare tutto insieme con il sorriso”. E sarà così.

Lo stadio del suo paese con gli amici di sempre e quelli incontrati lungo la sua carriera, due calci al pallone e un bicchiere per brindare tutti assieme .

La partita è aperta a tutti, chiunque voglia partecipare e anche per soli 5 minuti può lasciare il proprio nominativo presso il bar del “Ciccio” il bar dello sport di San Secondo.

Si giocherà intorno alle 16.30 e a seguire ci sarà un rinfresco per tutti per ricordare Franco con quella che era indubbiamente una delle sue caratteristiche primarie, il sorriso .