Città di Castello, al Franchetti Salviani la prima tappa del tour nazionale “So.Starti Accanto”

Il progetto del MOIGE per intercettare il disagio giovanile coinvolge 40 località italiane. Agli incontri con gli studenti anche il contributo dei Carabinieri

CITTÀ DI CASTELLO – È partito da Città di Castello il tour nazionale “So.Starti Accanto”, il progetto promosso dal MOIGE – Movimento Italiano Genitori per intercettare il disagio giovanile e rafforzare il dialogo tra giovani, famiglie, scuola e territorio.

La prima tappa si è svolta ieri mattina all’Istituto Tecnico Franchetti Salviani, dove il centro mobile del MOIGE ha accolto gli studenti in tre sessioni formative, ciascuna della durata di circa 50 minuti. A guidare gli incontri sono state due psicologhe della task force del Movimento, che hanno affrontato con i ragazzi le tematiche legate al disagio e alla prevenzione.

Importante anche il contributo dell’Arma dei Carabinieri. Il Comandante della Compagnia di Città di Castello è intervenuto direttamente agli incontri, portando agli studenti l’esperienza dell’Arma e il proprio punto di vista sui temi affrontati. Un’occasione per parlare di legalità, prevenzione, responsabilità e rispetto reciproco, ma anche per favorire un rapporto più diretto tra le giovani generazioni e le istituzioni.

Nel pomeriggio il centro mobile è rimasto nel cortile dell’istituto per incontrare la cittadinanza. È stato inoltre organizzato un momento di confronto rivolto a genitori e docenti, con l’obiettivo di coinvolgere l’intera comunità educante in un percorso condiviso di attenzione e prevenzione.

Quella tifernate è la prima delle 40 tappe previste dal tour, che attraverserà il territorio nazionale portando nelle scuole e nelle comunità un progetto pensato per intercettare situazioni di difficoltà e costruire una rete più efficace attorno ai ragazzi.

La presenza dei Carabinieri rientra nel Protocollo d’intesa sottoscritto con il MOIGE il 7 settembre 2023, che prevede percorsi formativi, incontri e iniziative rivolte a minori e famiglie nelle scuole.

L’obiettivo è quello di rafforzare il dialogo con i giovani e, attraverso la collaborazione tra scuola, famiglia e istituzioni, promuovere una maggiore consapevolezza sui temi della legalità e della tutela dei più giovani.