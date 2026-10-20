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Gubbio, forza il distributore della biblioteca e ruba l’incasso: denunciato un 35enne

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L’uomo è stato individuato dai Carabinieri attraverso le immagini della videosorveglianza della Biblioteca comunale “Sperelliana”

GUBBIO – È entrato nella Biblioteca comunale “Sperelliana” e avrebbe forzato un distributore automatico di bevande, portando via il denaro contenuto all’interno. Per questo un 35enne è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Gubbio, al termine di un’attività di indagine.

L’episodio risale alla scorsa estate e sarebbe avvenuto in orario diurno. Secondo la ricostruzione dei militari, l’uomo si sarebbe introdotto nella struttura pubblica e avrebbe manomesso il distributore per impossessarsi dell’incasso.

A permettere agli investigatori di risalire al presunto autore sarebbero state soprattutto le immagini del sistema di videosorveglianza della biblioteca, analizzate dai Carabinieri nel corso degli accertamenti.

Per il 35enne è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia per l’ipotesi di furto aggravato. I militari hanno inoltre ricordato che l’uomo, in passato, era già stato denunciato per episodi analoghi relativi alla forzatura di altri distributori di bevande nel territorio eugubino.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e la posizione dell’indagato dovrà essere valutata dall’Autorità giudiziaria. Vale, pertanto, il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

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