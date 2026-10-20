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Sansepolcro, Giandomenico lascia per motivi familiari: risoluzione consensuale

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Non è una questione di campo. Filippo Giandomenico lascia il Vivi Altotevere Sansepolcro per avvicinarsi a casa, per ragioni personali e familiari. La società bianconera ha ufficializzato la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore.


È una separazione che il club non aveva cercato. La dirigenza si dice pienamente soddisfatta del percorso fatto e del contributo dato dal giocatore, al punto che l’intenzione era quella di andare avanti insieme. Davanti alla richiesta di Giandomenico, però, il Sansepolcro ha scelto di non opporsi. Le motivazioni alla base della decisione sono state considerate più importanti di qualsiasi valutazione tecnica.


Succede spesso, nel calcio, che la vita fuori dallo spogliatoio pesi più di un contratto. E quando accade, la strada più pulita resta quella dell’accordo tra le parti, senza strascichi né tensioni.
Nella nota diffusa dal club, il Vivi Altotevere Sansepolcro ringrazia il giocatore per la professionalità, la serietà e l’impegno dimostrati durante la sua esperienza in maglia bianconera. Qualità che in uno spogliatoio contano, e che la società ha voluto sottolineare nel momento del congedo.


A Giandomenico arrivano gli auguri di tutto l’ambiente, sia per il prosieguo della carriera sportiva sia per il futuro personale. Il saluto finale è semplice e diretto: «Grazie Filippo e in bocca al lupo».


Per il Sansepolcro si chiude così un capitolo nel pieno della stagione. Resta da capire se la società deciderà di intervenire sul mercato per riempire il posto lasciato libero in rosa.

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