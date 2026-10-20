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“Il tempo. Cronos”, Mariangela Baldi porta la sua pittura alla Fraternita dei Laici

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Dal 24 ottobre all’8 novembre la personale dell’artista aretina nelle sale del museo di Piazza Grande. Inaugurazione sabato alle 16.30

AREZZO – Il tempo che scorre, le stagioni della vita, ciò che cambia e ciò che invece sembra destinato a rimanere. È questo il filo conduttore di “Il tempo. Cronos”, la nuova mostra personale della pittrice aretina Mariangela Baldi, ospitata dal 24 ottobre all’8 novembre al Museo della Fraternita dei Laici di Piazza Vasari, ad Arezzo.

L’inaugurazione ufficiale è in programma sabato 24 ottobre alle 16.30, con la presentazione di Marco Botti e l’intervento di Alberto D’Atanasio, docente di Storia dell’arte e Semiologia dei linguaggi non verbali.

Al centro dell’esposizione ci sono opere attraverso le quali Baldi affronta il tema del tempo utilizzando colori, forme e simboli. Un percorso nel quale il figurativo incontra l’astratto e nel quale ogni tela diventa una sorta di racconto, lasciando allo spettatore la possibilità di confrontarsi con il significato più profondo dello scorrere del tempo.

È proprio questa dimensione narrativa a caratterizzare la ricerca dell’artista. «Ogni quadro è un vero racconto che si snoda tra i colori, le forme e i simboli che lei sapientemente sceglie e colloca», osserva D’Atanasio nel catalogo della mostra.

Il riferimento a Cronos porta inevitabilmente alla rappresentazione tradizionale del tempo, spesso raffigurato come un vecchio alato con la falce. Ma nella mostra assume un ruolo centrale anche un altro simbolo: la clessidra, immagine dello scorrere delle stagioni dell’esistenza, dalla nascita fino all’ultimo passaggio.

«Il tempo scorre inesorabile», sottolinea ancora D’Atanasio, invitando così a leggere le opere non soltanto attraverso la loro dimensione estetica, ma anche come occasione di riflessione sulla condizione umana.

La mostra arriva dopo una lunga attività artistica che ha portato Mariangela Baldi a esporre in diverse città italiane, prendendo parte a personali, collettive, premi e concorsi. Nel corso degli anni l’artista ha sperimentato tecniche e materiali differenti, mantenendo al centro della propria ricerca la volontà di trasformare emozioni e suggestioni in immagini.

Accanto alla pittura, Baldi è da tempo impegnata anche nella promozione della cultura e delle arti attraverso l’associazione Art-Ecò, della quale è presidente e con cui organizza eventi, collettive e concorsi di pittura estemporanea.

“Il tempo. Cronos” rappresenta dunque anche una nuova tappa di questo percorso, con opere nelle quali il passare del tempo diventa materia da osservare, interpretare e, soprattutto, raccontare.

La mostra sarà visitabile negli orari di apertura del Museo della Fraternita dei Laici fino all’8 novembre.

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