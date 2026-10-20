Il respiro verde dell’Umbria: sul Monte Subasio nasce la prima “Giornata delle Foreste Regionali”

Sabato 24 ottobre l’iniziativa promossa da AFoR per riscoprire il valore dei boschi tra gestione sostenibile, biodiversità e benessere. Un grande evento aperto a tutti che chiude il Convegno Nazionale ANARF di Assisi

(Perugia) Le foreste non sono soltanto uno straordinario scenario naturale o uno sfondo incontaminato per le nostre uscite all’aria aperta: rappresentano il polmone pulsante della nostra comunità, una barriera naturale contro il dissesto idrogeologico, un giacimento irrinunciabile di biodiversità e il luogo in cui l’uomo impara, da secoli, l’arte della cura e della custodia. È per riaffermare con forza questo legame profondo e far conoscere da vicino il lavoro quotidiano necessario a tutelare tale patrimonio che l’AFoR (Agenzia Forestale Regionale dell’Umbria) promuove e organizza la prima edizione della “Giornata delle Foreste Regionali”.

L’appuntamento è fissato per sabato 24 ottobre 2026 nello scenario suggestivo ed evocativo del complesso forestale del Monte Subasio, snodandosi tra Costa di Trex, la zona degli Stazzi e le aree del demanio regionale.

Dalle assise di Assisi al contatto diretto con la cittadinanza. L’iniziativa costituisce l’ideale coronamento pubblico, divulgativo ed esperienziale del Convegno Nazionale ANARF (Associazione Nazionale Amministrazioni Regionali Forestali), che il 22 e 23 ottobre vedrà Assisi trasformarsi nella capitale del dibattito nazionale tra i tecnici e i dirigenti delle amministrazioni forestali d’Italia.

Se il convegno servirà a tracciare le linee guida strategiche sulla gestione e la comunicazione forestale, la giornata del 24 ottobre aprirà invece le porte dei boschi a famiglie, giovani, escursionisti, appassionati e cittadini di ogni età.

Il cuore battente della manifestazione sarà un articolato percorso tematico guidato nel bosco: un’occasione unica per camminare al fianco degli operatori e dei tecnici dell’AFoR, scoprendo sul campo che cosa significhi concretamente la selvicoltura sostenibile, come si protegge la biodiversità e quali benefici ecosistemici, sociali ed economici garantisce una foresta viva e ben custodita.

Un mosaico di esperienze: dall’Acquedotto del Sanguinone al benessere in natura. Accanto al rigore scientifico e divulgativo, la Giornata delle Foreste Regionali si preannuncia come una vera e propria festa del territorio e delle sue tradizioni più autentiche. Il ricco programma distribuito sul Monte Subasio offrirà: attività di benessere ed escursioni. Mente e corpo si rigenereranno tra i ritmi della natura con sessioni dedicate al benessere forestale e passeggiate guidate. Natura e sapori: approfondimenti botanici dedicati al riconoscimento delle erbe spontanee, spettacolari dimostrazioni pratiche di cerca del tartufo e degustazioni dei prodotti tipici delle eccellenze umbre. Cultura e storia idrica: una suggestiva visita guidata all’antico e affascinante Acquedotto del Sanguinone, testimonianza storica del secolare rapporto tra risorsa idrica e montagna.

Un’esperienza gratuita e partecipata per guardare al futuro. Organizzata in stretta sinergia con enti, associazioni e realtà associative locali, la giornata sarà a partecipazione del tutto gratuita, lasciando a ciascun visitatore la libertà di comporre il proprio itinerario ideale tra cultura, natura e tradizione.

Un evento che promette di gettare le basi per una nuova consapevolezza ecologica e civile, ricordandoci che proteggere le foreste regionali significa, in ultima analisi, prendersi cura del futuro stesso dell’Umbria.

Informazioni utili: per partecipare ad alcune delle iniziative e dei laboratori a numero chiuso è richiesta la prenotazione anticipata entro mercoledì 21 ottobre 2026, secondo le modalità e i contatti indicati nel programma ufficiale pubblicato sui canali dell’AFoR.