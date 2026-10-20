Velia Volpi Campanelli nuova presidente del Kiwanis Club Città di Castello

L’insegnante, da sempre impegnata nel sociale e nel volontariato, raccoglie il testimone da Lucio Lelli. Nel suo mandato al centro il sostegno ai bambini e alla comunità

CITTÀ DI CASTELLO – Un nuovo capitolo per il Kiwanis Club Città di Castello. È Velia Volpi Campanelli la nuova presidente del sodalizio tifernate, al termine della cerimonia di passaggio di consegne con il presidente uscente Lucio Lelli.

Insegnante, impegnata da tempo nel sociale e nel volontariato, la neo presidente ha presentato le linee essenziali del proprio mandato nel corso di una cerimonia semplice ma particolarmente partecipata, introdotta dalla past-Governor nazionale Valchiria Do.

Volpi Campanelli ha ribadito il legame con la missione internazionale del Kiwanis, da sempre orientata in particolare alla tutela e al sostegno dei bambini, sia attraverso iniziative locali che attraverso progetti di carattere internazionale.

Un tema che assume un peso ancora maggiore se rapportato ai dati citati nel corso dell’incontro: secondo i numeri UNICEF richiamati dal Kiwanis, sono 138 milioni i bambini nel mondo coinvolti nel lavoro minorile.

Il club tifernate, nel corso degli anni, ha portato avanti numerosi service dedicati proprio ai più giovani e alla comunità, cercando di tradurre concretamente i valori della solidarietà in iniziative e progetti.

Nel suo primo intervento da presidente, Volpi Campanelli ha scelto di affidarsi anche alle parole di Gianni Rodari, concludendo un discorso apprezzato per chiarezza ed empatia.

Al suo fianco, nel nuovo percorso, ci saranno il luogotenente Governatore kiwaniano Massimo Stortini e la past-Governor nazionale Valchiria Do, insieme ai soci del club.

Il passaggio di consegne segna così l’inizio di un nuovo anno di attività per il Kiwanis Città di Castello, nel solco dell’impegno per i bambini, la solidarietà e il rapporto con la comunità.