Natale in città, la colonna sonora sarà affidata ai musicisti tifernati

Il Comune cerca cantanti, gruppi e corali locali: i brani selezionati saranno trasmessi in filodiffusione nel centro storico dal 28 novembre al 6 gennaio. Candidature entro il 15 novembre

CITTÀ DI CASTELLO – Quest’anno, a Città di Castello, il Natale avrà anche una colonna sonora tutta tifernate. Il Comune ha pubblicato un avviso rivolto a cantanti solisti, gruppi e corali del territorio per raccogliere brani da inserire nella playlist che accompagnerà le festività nel centro storico.

È la prima volta che l’amministrazione coinvolge direttamente i musicisti locali nella programmazione della filodiffusione natalizia. Accanto ai grandi classici della musica internazionale, nelle strade e nelle piazze del centro potranno quindi risuonare anche le voci e gli strumenti degli artisti della città.

L’obiettivo è valorizzare il talento locale e, allo stesso tempo, creare un ulteriore elemento di partecipazione attorno alle iniziative di “Natale in città”.

Le proposte dovranno essere obbligatoriamente a tema natalizio: potranno essere canti tradizionali, canzoni classiche oppure composizioni originali ispirate ai valori e al significato delle festività. I brani saranno sottoposti a una valutazione qualitativa e tecnica, oltre che alla verifica della rispondenza ai criteri previsti dall’avviso.

Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 24 del 15 novembre 2026, secondo le modalità indicate nel bando pubblicato sul portale istituzionale del Comune.

La playlist sarà quindi inserita nella programmazione quotidiana della filodiffusione nel centro storico, prevista indicativamente dal 28 novembre 2026 al 6 gennaio 2027, accompagnando cittadini e visitatori durante il periodo delle feste.

«Ogni anno ci proponiamo di valorizzare il nostro bellissimo centro storico attraverso tante iniziative, luminarie e addobbi, per portare persone nel cuore della città e creare momenti per stare insieme», spiega l’assessore al Commercio e al Turismo Letizia Guerri.

Quest’anno, però, l’amministrazione ha voluto aggiungere qualcosa in più: «Un gesto di attenzione verso i tifernati, dando spazio al talento, alla creatività e alla bravura di coloro per i quali la musica è una passione».

Così, durante le feste, saranno proprio gli artisti locali a fare compagnia a chi attraverserà il centro storico. «Offriranno a tutti una curiosa e piacevole opportunità di conoscerli meglio e di apprezzarli, ma anche di intrattenersi nel cuore della città», conclude Guerri. «Un piccolo dono per i tifernati e per i turisti che verranno a Città di Castello a Natale».