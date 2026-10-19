Azione Arezzo verso il congresso provinciale: Cruciani candidato alla segreteria

Venerdì 23 ottobre all’Etrusco Hotel il rinnovo dei vertici del partito. Al centro del confronto anche la guerra in Ucraina, il ruolo dei giovani e le prossime sfide elettorali.

Azione Arezzo si prepara al congresso provinciale e al rinnovo dei propri vertici. L’appuntamento è fissato per venerdì 23 ottobre, alle 16, all’Etrusco Arezzo Hotel di via Alessandro Fleming. Gli iscritti saranno chiamati a eleggere il segretario, il presidente e il direttivo provinciale, aprendo una nuova fase per il partito sul territorio.

A candidarsi alla segreteria è Alberto Cruciani, intenzionato a proseguire il percorso avviato sotto la guida di Luca Calugi. La linea che intende proporre punta sul rafforzamento della presenza di Azione in provincia, con particolare attenzione ai problemi locali e ai prossimi appuntamenti elettorali. Pragmatismo, competenza e qualità delle proposte sono i punti sui quali Cruciani vuole costruire il lavoro dei prossimi anni.

Il congresso non si limiterà però alle questioni interne. Nel programma trovano spazio anche alcuni dei temi che stanno segnando il dibattito politico nazionale e internazionale. Della guerra tra Russia e Ucraina parlerà Patrizia De Grazia, tesoriera di Radicali Italiani, mentre Marco Zannino, responsabile nazionale di Azione Under30, affronterà il tema della partecipazione dei giovani alla vita politica.

Ai lavori prenderà parte anche Giulio Sottanelli, deputato e commissario regionale di Azione in Toscana.

Per Cruciani il congresso rappresenta un passaggio di continuità con l’esperienza degli ultimi anni, ma anche l’occasione per consolidare il ruolo del partito nel panorama politico aretino.

«Inizia un nuovo percorso che si poggia sulle solide basi poste dal ciclo politico uscente, durante il quale è stato intrapreso un processo di rinnovamento radicale che ha portato il partito ad affrontare impegni importanti», afferma il candidato alla segreteria provinciale.

Cruciani indica nel radicamento territoriale uno degli obiettivi principali della nuova fase, senza nascondere la volontà di proseguire il lavoro di rinnovamento già avviato.

Un riconoscimento va anche al segretario uscente Luca Calugi. «Vanno i miei più sentiti ringraziamenti al segretario Luca Calugi per il lavoro svolto, che ha permesso di consolidare una base forte ed ottenere risultati importanti a livello locale, ambito in cui Azione Arezzo non si era mai misurata», sottolinea Cruciani.

Il congresso di venerdì servirà dunque a definire i nuovi assetti provinciali e la linea politica con cui Azione intende affrontare i prossimi mesi. Sullo sfondo restano le future scadenze elettorali e la volontà di rafforzare la presenza del partito nel territorio aretino.